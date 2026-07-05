Nga tuyên bố bẻ gãy đòn tập kích quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ hơn 500 mục tiêu

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phần lớn là UAV cảm tử tầm xa. Theo Moscow, lực lượng Nga cũng đã đánh chặn 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

Hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga nhận định cuộc tập kích là nỗ lực bất thành của Kiev nhằm chuyển hướng sự chú ý của các nước phương Tây và dư luận trong nước khỏi chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga hồi đầu tuần, cũng như việc Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Konstantinovka ở khu vực Donbass.

Trước đó, ngày 4/7, Moscow tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Konstantinovka sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Thành phố này nằm ở rìa phía nam của cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk, khu vực được Nga đánh giá là thành trì lớn cuối cùng của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Konstantinovka cách thành phố Kramatorsk khoảng 15 km về phía đông nam, với thị trấn Druzhkovka nằm giữa hai địa điểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine được đề cập diễn ra trong đêm 3/7, tập trung chủ yếu vào thủ đô Kiev. Giới chức Ukraine mô tả đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Moscow cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều nhà máy sản xuất tên lửa và UAV, cơ sở chế tạo thiết bị tác chiến điện tử, các cơ sở sản xuất khí tài quân sự, một kho nhiên liệu lớn cùng một số cơ sở khí đốt được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, chỉ riêng trong tháng 6, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn khoảng 13.000 mục tiêu trên không hướng vào lãnh thổ Nga. Cơ quan này cáo buộc việc sản xuất và hỗ trợ phóng các loại vũ khí nói trên có sự tham gia của các đơn vị quân sự và chuyên gia từ nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, cùng các nước ủng hộ Ukraine. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nếu Kiev tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trên lãnh thổ Nga.