English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga tuyên bố bẻ gãy đòn tập kích quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ hơn 500 mục tiêu

Chủ Nhật, 06:22, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi một cuộc tập kích phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa do Ukraine thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phần lớn là UAV cảm tử tầm xa. Theo Moscow, lực lượng Nga cũng đã đánh chặn 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

nga tuyen bo be gay don tap kich quy mo lon cua ukraine, ban ha hon 500 muc tieu hinh anh 1
Hệ thống phòng không Tor-M2 của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga nhận định cuộc tập kích là nỗ lực bất thành của Kiev nhằm chuyển hướng sự chú ý của các nước phương Tây và dư luận trong nước khỏi chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga hồi đầu tuần, cũng như việc Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Konstantinovka ở khu vực Donbass.

Trước đó, ngày 4/7, Moscow tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Konstantinovka sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Thành phố này nằm ở rìa phía nam của cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk, khu vực được Nga đánh giá là thành trì lớn cuối cùng của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Konstantinovka cách thành phố Kramatorsk khoảng 15 km về phía đông nam, với thị trấn Druzhkovka nằm giữa hai địa điểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine được đề cập diễn ra trong đêm 3/7, tập trung chủ yếu vào thủ đô Kiev. Giới chức Ukraine mô tả đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Moscow cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều nhà máy sản xuất tên lửa và UAV, cơ sở chế tạo thiết bị tác chiến điện tử, các cơ sở sản xuất khí tài quân sự, một kho nhiên liệu lớn cùng một số cơ sở khí đốt được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, chỉ riêng trong tháng 6, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn khoảng 13.000 mục tiêu trên không hướng vào lãnh thổ Nga. Cơ quan này cáo buộc việc sản xuất và hỗ trợ phóng các loại vũ khí nói trên có sự tham gia của các đơn vị quân sự và chuyên gia từ nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, cùng các nước ủng hộ Ukraine. Moscow đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nếu Kiev tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trên lãnh thổ Nga.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến
Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Konstantinovka, thành phố do Ukraine kiểm soát và được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Kiev trong cụm đô thị kiên cố ở vùng Donbass.

Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến

Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Konstantinovka, thành phố do Ukraine kiểm soát và được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Kiev trong cụm đô thị kiên cố ở vùng Donbass.

Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine
Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào những mục tiêu mà Moscow mô tả là "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine

Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào những mục tiêu mà Moscow mô tả là "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Hải quân Nga tiếp nhận Murmansk - tàu ngầm có khả năng mang tên lửa siêu thanh
Hải quân Nga tiếp nhận Murmansk - tàu ngầm có khả năng mang tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Với khả năng mang nhiều loại tên lửa hành trình, thậm chí có thể tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon, tàu ngầm hạt nhân Murmansk được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực răn đe và sức mạnh tác chiến của Hải quân Nga.

Hải quân Nga tiếp nhận Murmansk - tàu ngầm có khả năng mang tên lửa siêu thanh

Hải quân Nga tiếp nhận Murmansk - tàu ngầm có khả năng mang tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Với khả năng mang nhiều loại tên lửa hành trình, thậm chí có thể tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon, tàu ngầm hạt nhân Murmansk được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực răn đe và sức mạnh tác chiến của Hải quân Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ