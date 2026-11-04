Nga tuyên bố không chạy đua vũ trang với châu Âu

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á - Âu ngày 3/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang với châu Âu, mà thay vào đó tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận an ninh mới nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ đối đầu quân sự.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov cảnh báo những hệ lụy từ việc gia tăng đối đầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu xem xét lại cách tiếp cận trong quan hệ với Nga. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, các bên cần đánh giá tình hình một cách khách quan, thực tế và cùng nhau khắc phục những sai lầm, bất đồng tích tụ trong thời gian qua, qua đó tạo nền tảng cho một hệ thống bảo đảm an ninh chung thực sự công bằng.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo châu Âu công khai đề cập đến khả năng chạy đua vũ trang với Nga. Năm 2025, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quân sự với tốc độ nhanh hơn và cách thức hiệu quả hơn Nga, đồng thời mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Đáp lại, Moscow tuyên bố sẽ “không tham gia cuộc chạy đua này”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc EU đang chuyển thành một khối mang tính quân sự hóa và có lập trường đối đầu với Nga và Belarus. Theo ông, Brussels tìm cách loại Moscow và Minsk quốc gia này khỏi cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời biến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thành công cụ phục vụ chính sách của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga từ lâu đã yêu cầu phương Tây đưa ra các bảo đảm an ninh, trong đó có việc NATO không tiếp tục mở rộng và không triển khai lực lượng quân sự gần biên giới Nga. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Nga có thể tấn công các nước thành viên NATO. Moscow liên tục bác bỏ những nhận định này, cho rằng đây là các cáo buộc vô căn cứ.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trước thềm vòng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine mới, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vào ngày 10-11/11 dưới sự trung gian của Mỹ. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, các biện pháp giảm leo thang và những bước đi hướng tới chấm dứt chiến sự.

Đại diện các nước châu Âu không được mời tham gia trực tiếp vòng đàm phán này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận riêng với các đồng minh NATO tại Brussels trong tuần này về những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cũng như cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột.