Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine﻿

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti ngày 28/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí nối lại đàm phán với sự tham gia của đại diện ba nước Nga, Ukraine và Mỹ, không có các nước châu Âu. Ông Ushakov tuyên bố các nước châu Âu có thể tự đến địa điểm đàm phán, nhưng sẽ không được mời tham gia bàn thương lượng. Theo ông, vấn đề này cũng không được đề cập trong cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về mong muốn tham gia đàm phán của các nước châu Âu. Ông cho rằng điều này cho thấy châu Âu muốn “chen chân” vào tiến trình thương lượng, đồng thời đặt câu hỏi về lập trường mà các nước này sẽ đưa ra nếu tham gia.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 28/10, kênh truyền hình Euronews đưa tin, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đang phối hợp thành lập một nhóm quan chức cấp cao để cử tới cuộc đàm phán tại Abu Dhabi vào đầu tháng 11. Một đại diện Ủy ban châu Âu được Euronews dẫn lời cho biết mục tiêu của Liên minh châu Âu không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Tuy nhiên, thông tin về việc chuẩn bị phái đoàn chưa đồng nghĩa với việc Liên minh châu Âu đã được chấp thuận tham gia đàm phán.

Trước đó, ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thỏa thuận nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11. Nội dung đàm phán dự kiến bao gồm vấn đề bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi các hoạt động chiến sự chấm dứt hoàn toàn.