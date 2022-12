Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phương Tây về vấn đề đảm bảo an ninh

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, nếu phương Tây thực sự quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh, Nga sẵn sàng quay lại chủ đề này. Tuy nhiên Nga sẽ không tự mình nêu đề nghị đàm phán an ninh với phương Tây. Nga sẵn sàng đàm phán khi “các đối tác xác nhận rằng họ cũng sẵn sàng cho một số cuộc đối thoại hợp lý và cân bằng về lợi ích”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Sputnik

Ông Sergei Ryabkov cũng cáo buộc Mỹ đơn phương làm gián đoạn đối thoại về ổn định chiến lược.

Trước đó, ngày 3/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu sau khi lập lại hòa bình ở Ukraine nên bao gồm các đảm bảo an ninh cho Nga.

Các nhà phân tích cho rằng việc Nga và phương Tây thất bại trong cuộc đàm phán về vấn đề đảm bảo an ninh ở châu Âu đầu năm 2022 là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Do đó, để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine cần phải nhanh chóng đàm phán về vấn đề đảm bảo an ninh ở châu Âu, xây dựng một môi trường hoà bình, ổn định, tính đến quyền và lợi ích của các bên liên quan./.