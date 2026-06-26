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Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea

Thứ Sáu, 23:20, 26/06/2026
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VOV.VN - Chính quyền vùng lãnh thổ Crimea của Nga hôm nay (26/6) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên bán đảo để giải quyết các vấn đề kinh tế.

Thông báo được đưa ra sau khi nhà chức trách Crimea đình chỉ các hoạt động du lịch, các trại hè cho trẻ em cũng như ngừng tất cả các hoạt động bán nhiên liệu để ứng phó với các cuộc tấn công của Ukraine.

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Ô tô xếp hàng dài chờ đổ xăng tại một cây xăng ở Sevastopol, Crimea hôm 1/6 sau khi chính quyền hạn chế bán nhiên liệu (Ảnh: Reuters)

Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea cho biết trên Telegram rằng tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tất cả các lĩnh vực liên quan tới sinh kế của người dân. Chính quyền Crimea không nói rõ điều đó sẽ có nghĩa là gì trên thực tế.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công các mục tiêu năng lượng và các mục tiêu khác ở Nga để làm suy yếu khả năng quân sự và tài chính của Moscow, đồng thời cố gắng cắt đứt liên lạc của Nga với Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Các cuộc tấn công bằng máy bay UAV đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu, giá cả tăng cao và người dân tại Crimea phải xếp hàng dài tại các cây xăng để mua được xăng dầu.

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Nóng thế giới ngày 25/6: Ukraine nhắm vào tuyến đường huyết mạch của Nga ở Crimea

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Phan Tùng/VOV.VN
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