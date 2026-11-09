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Nga, Ukraine, Mỹ nối lại đàm phán: Bất đồng về an ninh và vai trò của châu Âu

Thứ Hai, 18:10, 09/11/2026
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VOV.VN - Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương Arab Thống nhất (UAE) trong 2 ngày 10 và 11/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua tại Ukraine.

 

Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2, sau những cuộc tiếp xúc chưa đạt được tiến triển đáng kể. Phái đoàn Nga dự kiến do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

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Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Ảnh: Reuters)

Trước thềm cuộc gặp, Điện Kremlin xác nhận công tác chuẩn bị đã được tiến hành. Tuy nhiên, lập trường của Nga và Ukraine về các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn còn khoảng cách lớn. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập, từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chấp nhận các giới hạn quân sự. Ukraine bác bỏ yêu cầu nhượng lãnh thổ, đồng thời đề nghị ngừng bắn trước khi đàm phán một giải pháp toàn diện.

Hai bên cũng có những yêu cầu khác nhau về bảo đảm an ninh. Ukraine muốn có những cam kết đủ mạnh từ phương Tây để ngăn nguy cơ xung đột tái diễn, trong khi Nga yêu cầu một thỏa thuận phải tính đến lợi ích an ninh của nước này, bao gồm những quan ngại liên quan đến NATO.

Một điểm bất đồng khác là vai trò của châu Âu. Ukraine muốn các đồng minh châu Âu tham gia đàm phán, trong khi Nga cho rằng điều này chưa cần thiết ở giai đoạn hiện nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Các cuộc thảo luận chắc chắn sẽ đề cập đến cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu, đặc biệt là những bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine. Vì vậy, đến một giai đoạn nhất định, sự tham gia của các nước châu Âu là không thể thiếu và đối thoại với họ là cần thiết. Tuy nhiên, hiện các nước châu Âu thậm chí còn chưa xác định được ai có thẩm quyền đại diện cho họ trong các cuộc đàm phán. Điều đó cho thấy sự thiếu quyết đoán kéo dài và việc họ chưa sẵn sàng tham gia đối thoại”.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận rộng hơn, không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn bao gồm an ninh châu Âu.

“Trong các cuộc thảo luận về Nga và Ukraine, vấn đề được đề cập nhiều nhất là bảo đảm an ninh. Cấu trúc an ninh sau xung đột của Ukraine và rộng hơn là toàn châu Âu sẽ như thế nào? Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Tổng thống Mỹ đang quan tâm.Chúng tôi đã có một số tiến triển bước đầu trong việc hình dung khuôn khổ an ninh sau xung đột, dù trước hết cần tìm được giải pháp chấm dứt giao tranh”, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết.

Các nước châu Âu cũng đang tìm cách khẳng định vai trò đối với những quyết định liên quan trực tiếp đến an ninh khu vực. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Pháp dự kiến có đại diện tại Abu Dhabi, trong khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas nhấn mạnh: “Liên minh châu Âu phải tham gia vào quá trình thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào, từ bảo đảm an ninh, các biện pháp trừng phạt, tái thiết Ukraine cho đến tiến trình gia nhập EU của nước này. Châu Âu có những lợi ích an ninh cốt lõi liên quan đến Nga”. 

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra đồng thời với Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Paris và Ukraine cũng dự kiến là một trong những nội dung trọng tâm.

Thu Hoài/VOV1
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