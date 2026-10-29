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Nga - Ukraine triển khai hoạt động nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson

Thứ Năm, 08:22, 29/10/2026
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VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động nhân đạo tại thị trấn Alyoshki, tỉnh Kherson, đang được triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

“Các hoạt động này đang được tiến hành theo Thỏa thuận ngừng bắn”, bà Melania Trump viết trên mạng xã hội X, đồng thời dẫn thông tin từ ông Dmitry Lubinets, Cao ủy Nhân quyền Ukraine.

nga - ukraine trien khai hoat dong nhan dao theo thoa thuan ngung ban tai kherson hinh anh 1
Người dân chờ xe buýt tại một trạm dừng trên con phố ở Kherson, ngày 28/10/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Alyoshki, với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, theo đó hai bên nhất trí chấm dứt mọi hoạt động giao tranh tại thị trấn này nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường qua một hành lang an toàn.

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã ngừng bắn trên mặt trận Kherson từ 4h sáng cùng ngày theo giờ Moscow (tức 8h sáng giờ Việt Nam), đồng thời thiết lập chế độ ngừng hoạt động quân sự để chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo gần Alyoshki.

Trong khi đó, bà Yana Lantratova, quan chức phụ trách bảo vệ quyền con người của Nga, ngày 28/10 cho biết các hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành trên những tuyến đường dự kiến sử dụng để vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường khỏi Alyoshki.

“Đây là bước cần thiết để thực hiện hoạt động nhân đạo”, bà Lantratova nhấn mạnh.

Tình hình nhân đạo tại Alyoshki đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua. Ngày 21/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình hình tại thị trấn này là rất nguy cấp, đồng thời cáo buộc các cuộc pháo kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine khiến việc vận chuyển lương thực và thuốc men vào khu vực không thể thực hiện.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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