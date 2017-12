Nga và Anh sẵn sàng đưa mối quan hệ ra khỏi ngõ cụt ​

Nga và Anh sẵn sàng bắt đầu công việc để đưa mối quan hệ song phương ra khỏi ngõ cụt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã nói như vậy trong chương trình trực tiếp “60 phút” trên kênh truyền hình “Russia 1” hôm 22/12, khi nhận xét về cuộc hội đàm của các Bộ trưởng ngoại giao hai nước Nga –Anh: Sergei Lavrov và Boris Johson, diễn ra tại Moscow.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Bà Zakharova cho biết: “Các chủ đề thảo luận rất nghiêm túc. Đó là thoát ra khỏi ngõ cụt trong mối quan hệ Nga-Anh, mà nguyên nhân không phải do Mátxcơva. Đây là một loạt các vấn đề của hai bên và quốc tế mà nói như Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov là đòi hỏi phải có sự tham gia của các nước lớn nhất thế giới, cả các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”. Bà Zakharova cũng lưu ý rằng, sự bất đồng luôn luôn có, nhưng đây không phải là lý do để không phát triển các mối quan hệ.

Trước đó, trong ngày 22/12, Ngoại trưởng Anh Boris Johson đang ở thăm Moscow đã được người đồng cấp Nga Lavrov tiếp và hội đàm. Theo lời của ông Lavrov thì hai vị Ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Cận Đông, trong đó có Libi, Yemen, Iraq, Syria.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, mối quan hệ Nga-Anh đang ở mức rất thấp, mà nguyên nhân không phải do Moscow. Moscow và Lodon cần nhau, nhưng mối quan hệ phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Ông Lavrov hy vọng, cuộc gặp với ông Boris Johson sẽ cho phép phác thảo các bước để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Boris Johson là Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Anh đến thăm Nga trong vòng 5 năm trở lại đây./.

