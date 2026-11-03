Nga và Iran thúc đẩy ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng Vịnh Ba Tư

Trả lời trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định tình hình liên quan đến Iran vẫn diễn biến phức tạp trong khi xung đột chưa được giải quyết và tiếp tục có mối liên hệ với các điểm nóng khác tại Trung Đông.

Bà Zakharova cho biết cần đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao, ủng hộ vai trò của các bên trung gian và khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp đối với các bên liên quan.

Liên quan đến eo biển Hormuz, phía Nga kêu gọi sớm khôi phục hoạt động của tuyến hàng hải chiến lược này, bảo đảm lợi ích của các quốc gia ven eo biển cũng như an toàn vận tải quốc tế.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng xung quanh Iran, Nga đã tiến hành tham vấn với đại diện nước này nhằm thảo luận về an ninh Vịnh Ba Tư, đồng thời thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để ổn định khu vực và khôi phục tuyến hàng hải chiến lược. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cùng ngày, tại Moscow, đại diện Bộ Ngoại giao Nga và Iran đã tiến hành tham vấn về tình hình an ninh Vịnh Ba Tư, trong đó có cuộc tiếp xúc giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko và đại diện phía Iran. Tại cuộc gặp, các bên tập trung thảo luận về nguy cơ tái diễn xung đột quân sự quy mô lớn và sự cần thiết phải khôi phục tiến trình chính trị, ngoại giao nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, có tính đến lợi ích của các quốc gia trong khu vực.

Phía Nga tiếp tục đề cập sáng kiến xây dựng cơ chế an ninh tập thể tại Vịnh Ba Tư, được cập nhật vào tháng 5/2026. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về tình hình tại Yemen, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự và tạo điều kiện nối lại đàm phán chính trị tại quốc gia này.