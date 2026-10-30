Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ

Các công việc này được triển khai trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn nhân đạo tại khu vực, nhờ sự hỗ trợ trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Nỗ lực tổ chức cứu trợ đã được tiến hành trong nhiều tuần nhằm giúp người dân tại thị trấn đang rơi vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Oleshky hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Binh sĩ Nga triển khai rà phá bom mìn tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson của Ukraine, nhưng do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets cho biết các tuyến đường phục vụ hoạt động nhân đạo tại Oleshky đã được rà phá bom mìn. “Đoàn cứu trợ nhân đạo đã sẵn sàng khởi hành”, tuyên bố nêu rõ.

Đoàn xe sẽ hướng tới bệnh viện huyện, đồng thời những người dân muốn rời khỏi thị trấn sẽ được phép sơ tán trong một khoảng thời gian cụ thể. Các gói hàng cứu trợ sau đó sẽ được phân phát. Hoạt động này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại một thị trấn bị cô lập trong vùng chiến sự kể từ năm 2022.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các quốc gia châu Phi ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hàng cứu trợ bắt đầu đến với người dân trong ngày 29 và 30/10.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian hòa giải dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 11 tại Abu Dhabi, sau một thời gian dài gián đoạn. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn cách biệt lớn về các điều kiện chấm dứt xung đột.

Nga muốn Mỹ có thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng nhiều điều kiện của Moscow, trong đó có việc Nga kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas và Ukraine không gia nhập liên minh quân sự NATO. Trong khi đó, Ukraine muốn bảo đảm việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ tiếp tục được duy trì, cùng với quyền tiếp cận đầy đủ hệ thống liên lạc chiến trường Starshield của tỷ phú Elon Musk, vốn bị gián đoạn gần đây. Kiev cũng muốn tiếp tục nhận được các loại vũ khí Mỹ do các nước châu Âu cung cấp, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.

Lệnh ngừng bắn kéo dài đến 1/11

Lệnh ngừng bắn chỉ áp dụng tại Oleshky và các khu vực lân cận thuộc Kherson, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh gần như hằng ngày kể từ khi xung đột nổ ra. Thị trấn Oleshky từng có 24.000 người cư trú, nhưng nay ước tính chỉ còn khoảng 1.500 người.

Theo Reuters, tính đến hết ngày 29/10, cả Nga và Ukraine đều chưa thông báo về vi phạm lệnh ngừng bắn, dự kiến kéo dài đến ngày Chủ nhật (1/11).