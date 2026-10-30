English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn tại Oleshky, bắt đầu triển khai cứu trợ

Thứ Sáu, 11:27, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 29/10 cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân.

Các công việc này được triển khai trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn nhân đạo tại khu vực, nhờ sự hỗ trợ trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Nỗ lực tổ chức cứu trợ đã được tiến hành trong nhiều tuần nhằm giúp người dân tại thị trấn đang rơi vào tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Oleshky hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

nga va ukraine hoan tat ra pha bom min tai oleshky, bat dau trien khai cuu tro hinh anh 1
Binh sĩ Nga triển khai rà phá bom mìn tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson của Ukraine, nhưng do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets cho biết các tuyến đường phục vụ hoạt động nhân đạo tại Oleshky đã được rà phá bom mìn. “Đoàn cứu trợ nhân đạo đã sẵn sàng khởi hành”, tuyên bố nêu rõ.

Đoàn xe sẽ hướng tới bệnh viện huyện, đồng thời những người dân muốn rời khỏi thị trấn sẽ được phép sơ tán trong một khoảng thời gian cụ thể. Các gói hàng cứu trợ sau đó sẽ được phân phát. Hoạt động này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại một thị trấn bị cô lập trong vùng chiến sự kể từ năm 2022.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các quốc gia châu Phi ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hàng cứu trợ bắt đầu đến với người dân trong ngày 29 và 30/10.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian hòa giải dự kiến sẽ được nối lại vào tháng 11 tại Abu Dhabi, sau một thời gian dài gián đoạn. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn cách biệt lớn về các điều kiện chấm dứt xung đột.

Nga muốn Mỹ có thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng nhiều điều kiện của Moscow, trong đó có việc Nga kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas và Ukraine không gia nhập liên minh quân sự NATO. Trong khi đó, Ukraine muốn bảo đảm việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ tiếp tục được duy trì, cùng với quyền tiếp cận đầy đủ hệ thống liên lạc chiến trường Starshield của tỷ phú Elon Musk, vốn bị gián đoạn gần đây. Kiev cũng muốn tiếp tục nhận được các loại vũ khí Mỹ do các nước châu Âu cung cấp, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.

Lệnh ngừng bắn kéo dài đến 1/11

Lệnh ngừng bắn chỉ áp dụng tại Oleshky và các khu vực lân cận thuộc Kherson, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh gần như hằng ngày kể từ khi xung đột nổ ra. Thị trấn Oleshky từng có 24.000 người cư trú, nhưng nay ước tính chỉ còn khoảng 1.500 người. 

Theo Reuters, tính đến hết ngày 29/10, cả Nga và Ukraine đều chưa thông báo về vi phạm lệnh ngừng bắn, dự kiến kéo dài đến ngày Chủ nhật (1/11).

Phan Tùng/VOV.VN (biên dịch)
(Theo Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine dùng robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa
Ukraine dùng robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa

VOV.VN - Ukraine triển khai robot điều khiển từ xa để dựng rào thép tại những khu vực nguy hiểm, thay công binh thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro trên chiến trường.

Ukraine dùng robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa

Ukraine dùng robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa

VOV.VN - Ukraine triển khai robot điều khiển từ xa để dựng rào thép tại những khu vực nguy hiểm, thay công binh thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro trên chiến trường.

Nóng thế giới hôm nay 30/10: Châu Âu không được mời dự đàm phán về Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 30/10: Châu Âu không được mời dự đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo; Châu Âu không được mời đàm phán về Ukraine; Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt…

Nóng thế giới hôm nay 30/10: Châu Âu không được mời dự đàm phán về Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 30/10: Châu Âu không được mời dự đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo; Châu Âu không được mời đàm phán về Ukraine; Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt…

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ
Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Cơ hội mở ra, rào cản chưa được tháo gỡ

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ