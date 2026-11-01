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Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky

Chủ Nhật, 06:18, 01/11/2026
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VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Ngày 31/10, Ủy viên phụ trách Nhân quyền Nga Yana Lantratova thông báo toàn bộ các thỏa thuận đạt được giữa hai bên về chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson đã được thực hiện. Trong khuôn khổ chiến dịch, người dân Oleshky được cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, nước uống, dụng cụ cá nhân và các vật dụng thiết yếu. Việc phân phát hàng cứu trợ tiếp tục được duy trì ngay cả sau khi đoàn xe rời khỏi khu vực, nhằm hỗ trợ những người quyết định ở lại.

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Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky. Ảnh: Reuters

Những người có nguyện vọng sang Nga được đưa đến nơi an toàn, trong khi những người lựa chọn sang Ukraine cũng được tạo điều kiện di chuyển thuận lợi. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ngày 31/10 cho biết, những người dân lựa chọn sang Ukraine đã rời sân bay Anapa của Nga, đến sân bay Gomel của Belarus dưới sự đồng hành của ông Dmitry Lubinets. Ba máy bay chở người sơ tán sau đó hạ cánh tại Gomel. Từ đây, họ tiếp tục di chuyển qua cửa khẩu Novaya Guta để sang Ukraine. Chiến dịch còn tổ chức vận chuyển những người không thể tự đi lại; vật nuôi được đưa đi cùng các gia đình.

Về phía Ukraine, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov cũng xác nhận chiến dịch đã hoàn tất và những người được sơ tán hiện an toàn. Theo ông, người cao tuổi nhất được đưa ra khỏi khu vực là 94 tuổi, trong khi em bé nhỏ nhất mới một tuổi. Ông mô tả đã nhìn thấy những giọt nước mắt, những cái ôm và những phút giây bình yên đầu tiên sau thời gian dài sống trong nỗi lo sợ. Ông Budanov cho biết Ukraine sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nhân đạo tương tự, hướng tới những giải pháp mang tính hệ thống.

Cả hai quan chức Nga và Ukraine đều ghi nhận vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong việc hỗ trợ và điều phối chiến dịch. 

Chiến dịch được triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, với sự trung gian của Mỹ, về thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực Oleshky. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4 giờ ngày 27/10 và dự kiến kéo dài đến 22 giờ 59 phút ngày 1/11 (giờ địa phương). Trong thời gian này, lực lượng chức năng đã tiến hành rà phá bom mìn, tiếp tế nhân đạo và sơ tán người dân. Trong quá trình rà phá bom mìn, có hai người thiệt mạng, trong đó có một công binh Nga.

Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra trên thực địa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định kinh nghiệm phối hợp giữa Nga và Ukraine trong chiến dịch nhân đạo tại Oleshky là một tình huống riêng biệt, chưa thể suy rộng thành tiền lệ cho toàn bộ tiến trình giải quyết xung đột.

Hương Trà/VOV-Moscow
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