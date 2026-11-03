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Nga xác nhận tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi từ 10-11/11

Thứ Ba, 20:29, 03/11/2026
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VOV.VN - Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 tới.

 

Thông tin được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ngày 3/11, ngay sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff công bố thời điểm nối lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Theo đó, Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận về an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

nga xac nhan tham gia dam phan ba ben ve ukraine tai abu dhabi tu 10-11 11 hinh anh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các thành viên trong đoàn đàm phán thường xuyên liên lạc, báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về công tác chuẩn bị và nhận những chỉ đạo cần thiết từ nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng xác nhận sẵn sàng khôi phục tiếp xúc ba bên, đồng thời nhấn mạnh cần thảo luận các vấn đề bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, cũng như cấu trúc an ninh châu Âu trong tương lai.

Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình vào tuần tới, các nhà đàm phán của Mỹ dự kiến gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ), nhằm thảo luận các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột và những cơ hội hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Hương Trà/VOV-Moscow
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