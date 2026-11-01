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Nga xác nhận thông tin Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Moscow

Chủ Nhật, 05:47, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga xác nhận đã nhận được thông tin từ Mỹ về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Moscow.

Trong thông báo ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết đã nhận được thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra một vụ việc gây thương vong lớn cùng ngày tại Khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno, Moscow.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân tránh xa khu vực có nguy cơ, hạn chế tụ tập đông người và nâng cao cảnh giác. Người dân cũng được khuyên theo dõi thông tin từ truyền thông địa phương và bảo đảm điện thoại luôn đủ pin để liên lạc khi cần thiết. Phía Mỹ cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó với mối đe dọa.

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Thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: Reuters

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FBS) cùng ngày cũng đã xác nhận: “Phía Mỹ đã chuyển thông tin về việc chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố tại Moscow thông qua các kênh đối tác. Các hoạt động liên quan đang được tiến hành”.

Sau cảnh báo, Khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno đã tạm thời đóng cửa để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. Theo trang tin MSK1.RU, lực lượng thực thi pháp luật đã có mặt tại khu vực. Một buổi hòa nhạc organ tại tòa nhà Khlebny Dom trong khuôn viên bảo tàng bị gián đoạn khi chỉ còn khoảng 10 phút là kết thúc. Khán giả được yêu cầu sơ tán, trong khi cảnh sát triển khai lực lượng tại các lối vào công viên và gần ga tàu điện ngầm Tsaritsyno.

Diễn biến này gợi lại sự kiện tháng 3/2024, khi Mỹ từng cảnh báo Nga về nguy cơ tấn công khủng bố trước vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow ngày 22/3, khiến hơn 140 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Đến thời điểm các thông tin trên được công bố, FSB chưa tiết lộ danh tính các đối tượng bị nghi ngờ, phương thức tấn công hoặc kết quả điều tra. Cơ quan chức năng Nga cũng chưa thông báo nguy cơ đã được loại bỏ hoàn toàn.

Hương Trà/VOV-Moscow
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