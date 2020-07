Ngăn Covid-19, bang Victoria (Australia) đóng cửa với New South Wales

Dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục lan rộng khi bang Victoria ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện trong 24h qua. Tình hình này khiến cho chính quyền bang Victoria quyết định đóng cửa biên giới với bang New South Wales từ đêm 7/7 để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 từ bang Victoria sang bang New South Wales.

Tất cả 55 cửa khẩu biên giới nối bang Victoria với bang New South Wales của Australia sẽ được đóng từ đêm mai. Nguồn ABC News

Thông tin từ bang Victoria của Australia cho biết, trong 24h qua, bang này có thêm 127 ca Covid-19 mới, mức tăng cao nhất trong 1 ngày tại bang này kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Từ hơn 2 tuần trước kể từ khi làn sóng Covid-19 lần thứ 2 xuất hiện tại bang Victoria, số ca bệnh mới mỗi ngày tại bang này đều tăng ở mức 2 con số.



Mặc dù chính quyền bang Victoria đã phong tỏa 12 điểm nóng Covid-19 và 9 chung cư cao tầng có người bị Covid-19 hoặc có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh từ hôm 30/6 song số ca bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm khiến cho khả năng Covid-19 đã lan rộng ra bên ngoài các khu vực điểm nóng. Trước thực tế này, bang Victoria phải đóng cửa biên giới với bang New South Wales để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew cho rằng, đây là cách tốt nhất để hạn chế sự lây lan của Covid-19 sang bang đông dân nhất của Australia là New South Wales.

“Bắt đầu từ 11h59 phút đêm 7/7, biên giới giữa bang Victoria với bang New South Wales sẽ được đóng. Đây là kết quả của cuộc nói chuyện giữa tôi với Thủ tướng và Thủ hiến bang New South Wales ít giờ trước. Chúng tôi đều đồng ý rằng đây là biện pháp tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi cho rằng sẽ làm giảm sự lây lan của virus”, ông Andrew nói.

Như vậy cho đến lúc này, ngoại trừ Canberra, 6/8 bang và vùng lãnh thổ của Australia đã đóng cửa biên giới với bang Victoria để đảm bảo làn sóng dịch Covid-19 thứ hai từ bang này không lan sang các địa phương khác của Australia.

Mặc dù từ đêm 7/7, biên giới giữa bang Victoria và New South Wales sẽ đóng cửa song các phương tiện giao thông vẫn được qua lại để chở hàng hóa và đưa người dân bang New South Wales về nhà cũng như đưa những người có giấy phép rời khỏi bang Victoria đến bang New South Wales.

Vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ bang Victoria, 7 bang và vùng lãnh thổ còn lại của Australia đều đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Trong 24h qua, chỉ xuất hiện 20 ca Covid-19 mới bên ngoài bang Victoria nhưng tất cả đều đang được cách ly trong khách sạn. Tuy vậy, theo ông Tony Bartone, Chủ tịch Hiệp hội y khoa Australia các bang khác tại Australia cũng không nên chủ quan và nên tạm dừng việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội

Dự kiến đến giữa tháng 7/2020, một số công dân Việt Nam từ bang Victoria sẽ phải di chuyển đến bay sân bay Sydney tại bang New South Wales để lên chuyến bay giải cứu người Việt đang mắc kẹt tại Australia về Việt Nam. Trước việc bang Victoria và New South Wales bắt đầu đóng cửa biên giới từ đêm mai, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng Australia để hỗ trợ việc đi lại của công dân trong chuyến bay giải cứu sắp tới./.