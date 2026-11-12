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Ngân sách quốc phòng EU 2027: Rạn nứt nội bộ về gánh nặng hỗ trợ Ukraine

Thứ Năm, 06:52, 12/11/2026
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VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói ngân sách quốc phòng và an ninh năm 2027 trị giá 3,1 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD), trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo thông cáo chung từ Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU, ngân sách năm 2027 – năm cuối cùng của Khung Tài chính nhiều năm (MFF) hiện hành – sẽ dành nguồn lực đáng kể cho Ukraine thông qua khoản vay hỗ trợ và cơ chế cho Ukraine. Cụ thể, nguồn vốn cho vay hỗ trợ được ấn định ở mức 650 triệu euro, bổ sung vào gói 90 tỷ euro đã cam kết trước đó.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi châu Âu viện trợ thêm ít nhất 70 tỷ euro khi cuộc xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ 5. Truyền thông phương Tây tiết lộ EU dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 45 tỷ euro, phần thiếu hụt còn lại kỳ vọng được bù đắp từ Anh và Canada, dù cơ chế phân bổ cụ thể từ ngân sách 2027 vẫn chưa được làm rõ.

ngan sach quoc phong eu 2027 ran nut noi bo ve ganh nang ho tro ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Dù duy trì cam kết trước mắt, nội bộ EU đang đối mặt với chia rẽ gay gắt khi bước vào giai đoạn đàm phán kế hoạch chi tiêu dài hạn cho giai đoạn 2028–2034. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Đức cảnh báo sẽ phủ quyết ngân sách nhiều năm tiếp theo nếu có bất kỳ quốc gia thành viên nào từ chối đóng góp tài chính cho Ukraine.

Tuyên bố cứng rắn của Đức trực tiếp nhắm vào nhóm các nước Đông và Trung Âu. Trước đó, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã bác bỏ khoản vay 90 tỷ euro ban đầu, đồng thời cùng với Bulgaria phát tín hiệu sẽ không tham gia các gói hỗ trợ tài chính trong tương lai. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng sự đóng góp công bằng và không ngoại lệ của toàn khối là điều kiện tiên quyết để bàn thảo về các vấn đề tài chính khác.

Bên cạnh những bất đồng chính trị, Ủy ban châu Âu (EC) cũng thẳng thắn thừa nhận những giới hạn của cấu trúc ngân sách hiện tại. Việc phải cùng lúc gánh vác chi phí tái thiết cho Ukraine, giải quyết vấn đề di cư, ứng phó khủng hoảng Trung Đông, thiên tai và đầu tư vào công nghệ quốc phòng đang đẩy nguồn lực của khối này tới ngưỡng giới hạn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải tổ toàn diện cơ chế tài chính của khối trong thời gian tới.

Hải Đăng/VOV-Praha
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