Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

Vikram-1 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO). Tên lửa được đặt theo tên nhà khoa học Vikram Sarabhai - người được coi là cha đẻ của chương trình vũ trụ Ấn Độ - và có khả năng đưa tải trọng tới 350 kg lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Phương tiện phóng cao 24 mét, sử dụng 3 tầng nhiên liệu rắn kết hợp với một mô-đun điều chỉnh quỹ đạo dùng nhiên liệu lỏng. Sau khoảng 16 phút bay, Vikram-1 hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng thiết kế và đưa thành công sáu tải trọng lên quỹ đạo ở độ cao 450 km.

Các tải trọng trên tên lửa gồm thiết bị trình diễn công nghệ, camera quan sát Trái Đất, cánh tay robot thử nghiệm thu gom rác thải không gian, một vệ tinh của Đức và nhiều thiết bị nghiên cứu khác. Theo Skyroot Aerospace, những công nghệ này sẽ tạo nền tảng cho các dịch vụ phóng vệ tinh thương mại, đồng thời hỗ trợ nhiều lĩnh vực như viễn thông, quan sát Trái Đất, quản lý thiên tai, nông nghiệp và an ninh trong tương lai.

Hình ảnh vụ phóng (Ảnh Skyroot Aerospace)

Ngoài các thiết bị kỹ thuật, tên lửa còn mang theo nhiều vật phẩm mang ý nghĩa biểu tượng, gồm một bông sen bằng kim cương nhân tạo, mô hình tên lửa bằng vàng khắc chân dung 3 nhà khoa học tiêu biểu của Ấn Độ và tấm bưu thiếp viết tay của Thủ tướng Narendra Modi “Vande Mataram” với thông điệp tôn vinh đất nước.

Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace. Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ, đồng thời khẳng định khu vực tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ.

Theo các chuyên gia, thành công của Vikram-1 là kết quả của chính sách mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho doanh nghiệp tư nhân mà Chính phủ Ấn Độ triển khai từ năm 2020. Hiện nước này có hơn 400 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian, trong đó Skyroot Aerospace là công ty đầu tiên được định giá trên 1 tỷ USD.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu nâng thị phần của nước này trong nền kinh tế không gian toàn cầu từ khoảng 2% hiện nay lên 10% vào năm 2030, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình đưa phi hành gia lên vũ trụ, xây dựng trạm vũ trụ và mở rộng các sứ mệnh thăm dò trong những năm tới. Thành công của Vikram-1 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Ấn Độ phát triển mạnh hơn trong tương lai.