Ngày đầu Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong: 370 người bị bắt giữ

Theo thông báo của Sở cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), tính đến 22h tối 1/7, theo giờ địa phương, cơ quan chức năng của đặc khu hành chính này đã bắt giữ 370 người, trong đó có 10 người do vi phạm Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, 360 người bị bắt vì các tội danh tụ tập phi pháp, lái xe thiếu an toàn hay mang theo vũ khí…Trong lần hành động này, cũng có 7 cảnh sát đã bị thương.

Cảnh sát được triển khai trên đường phố Hong Kong. Ảnh: AP

Được biết, 1/7 là ngày đầu tiên Trung Quốc thực thi Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong (được ký thông qua hôm 30/6). Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong bao gồm 6 chương và 66 điều, quy định rõ 4 loại tội danh và hình thức xử phạt, bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia với hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân./.