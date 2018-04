Nghị quyết về Syria do Nga đề xuất không được thông qua

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 14/04 đã không thông qua nghị quyết do Nga đề xuất lên án cuộc tấn công Syria do Mỹ và đồng minh thực hiện.