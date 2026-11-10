Nghị sĩ Cộng hòa chính thức trình nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, ngày 9/11 đã trình 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngay khi Hạ viện Mỹ nối lại hoạt động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc sử dụng thủ tục đặc biệt có thể buộc Hạ viện phải xem xét nghị quyết trong vòng hai ngày làm việc, đồng nghĩa một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11.

Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào vai trò của ông Hegseth trong cuộc chiến với Iran. Nghị sĩ Massie cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã vi phạm Hiến pháp và Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973 khi tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran mà không được Quốc hội cho phép, đồng thời tiếp tục chiến dịch sau khi hết thời hạn pháp lý cho các hoạt động quân sự chưa được Quốc hội phê chuẩn.

Ngoài cuộc chiến Iran, nghị quyết còn cáo buộc ông Hegseth vi phạm pháp luật trong các chiến dịch quân sự tại Yemen và Venezuela, không tuân thủ các quy định nhằm hạn chế thương vong dân thường, cũng như sử dụng quyền lực để gây sức ép đối với những người chỉ trích chính quyền. Trong đó có cáo buộc liên quan đến việc gây sức ép đối với Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly sau khi ông lên tiếng về quyền từ chối hành vi các mệnh lệnh quân sự bất hợp pháp.

Hạ nghị sĩ Mỹ Thomas Massie. (Ảnh: Reuters)

Động thái của nghị sĩ Massie nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghị sĩ Dân chủ. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries trước đó tuyên bố ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng. Nghị quyết của ông Massie có khả năng giành đủ đa số phiếu tại Hạ viện hiện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát, trước khi Quốc hội khóa mới do đảng Dân chủ chiếm đa số tại cả hai viện bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phản đối nỗ lực này, cho rằng việc luận tội người đứng đầu Lầu Năm Góc trong lúc Mỹ đang tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài sẽ gửi đi tín hiệu bất lợi tới các đồng minh và đối thủ của Washington.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng Hegseth. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút của đài CBS phát sóng ngày 8/11, ông Trump cho rằng những nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng là không công bằng, đồng thời ca ngợi vai trò của ông Hegseth trong các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Bản thân Bộ trưởng Hegseth cũng tỏ ra không lo ngại trước nguy cơ bị luận tội. Khi được hỏi ngày 9/11 về khả năng giành đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa để ngăn chặn nghị quyết, ông khẳng định không lo lắng và dự kiến tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc vào ngày 10/11 để đề cập vấn đề này.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, nếu Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội với đa số phiếu, vụ việc sẽ được chuyển lên Thượng viện để xem xét. Việc kết tội và phế truất một quan chức liên bang đòi hỏi ít nhất hai phần ba số thượng nghị sĩ có mặt bỏ phiếu tán thành. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa hiện nắm 53 trong tổng số 100 ghế Thượng viện, khả năng ông Hegseth bị phế truất vẫn đối mặt với những trở ngại lớn.

Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó sự bất bình của cử tri đối với cuộc chiến Iran được xem là một yếu tố quan trọng. Việc một nghị sĩ Cộng hòa chủ động thúc đẩy luận tội thành viên nội các của Tổng thống Trump cho thấy những bất đồng về chính sách quân sự và quyền hạn chiến tranh của Nhà Trắng đang tiếp tục gia tăng ngay trong nội bộ đảng cầm quyền. Nếu được Hạ viện thông qua, nghị quyết sẽ đánh dấu một diễn biến hiếm gặp trong lịch sử chính trị Mỹ khi người đứng đầu cơ quan quốc phòng liên bang phải đối mặt với thủ tục luận tội tại Quốc hội.