Nghị sĩ Mỹ kêu gọi can thiệp quân sự nếu ông Maduro không từ chức

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham phát biểu trong một cuộc họp báo cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần cảnh báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức, nếu không thì quân đội Mỹ sẽ tiến hành can thiệp quân sự vào nước này, tương tự như những gì xảy ra với Grenada năm 1983 mà cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng thực hiện.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: AP

"Vào những năm 1980, nhằm ứng phó với sự can thiệp của Cuba ở Grenada, Tổng thống Ronald Reagan đã can thiệp quân sự nhằm đảm bảo Grenada sẽ không trở thành một ‘nước vệ tinh’ của Cuba. Mỹ phải sẵn sàng can thiệp quân sự Venezuela như chúng ta từng làm với Grenada", ông Graham nhận định ngày 23/5.

Cuộc khủng hoảng ở Venezuela diễn ra từ tháng 1/2019, sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời và tiến hành các cuộc biểu tình phản đối. Đáp lại, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tham gia kích động đảo chính nhằm tiếp cận nguồn dự trự dầu mỏ của nước này thông qua việc "giật dây" một Tổng thống bù nhìn.

Nga, Trung Quốc Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ ông Maduro là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và một số quốc gia khác, trong đó có Tổ chức các nước châu Mỹ ủng hộ Tổng thống tự xưng Juan Guaido, đồng thời yêu cầu ông Maduro từ chức. Tuy nhiên, nỗ lực lật đổ chính quyền Tổng thống Maduro đã bất thành khi không thể thuyết phục người dân Venezuela, trong khi quân đội nước này vẫn đứng về phía ông Maduro.

Năm 1983, 8.000 quân Mỹ đã đánh bại 700 quân Cuba ở Grenada chỉ trong 1 tuần và sắp xếp để hòn đảo Caribe nhỏ bé cách Venezuela chỉ hơn 160 km này phải thay đổi chế độ./.