Trong một nghị quyết vừa được thông qua, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã kêu gọi các nước EU, phối hợp với NATO, hỗ trợ Bulgaria và Romania trong việc phát hiện sớm và theo dõi máy bay không người lái có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực.

Nghị viện châu Âu hối thúc NATO lập "Trạm giám sát Biển Đen" bảo vệ sườn phía Đông. Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu EU nhanh chóng triển khai sáng kiến ​​Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đen và đưa vào hoạt động, đồng thời sử dụng nguồn vốn chưa dùng hết của EU từ Quỹ Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) để hỗ trợ Romania và Bulgaria giải quyết những thách thức này.

Hơn nữa, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu phân bổ kinh phí cho an ninh Biển Đen trong ngân sách EU giai đoạn tiếp theo và được thông qua với với 432 phiếu thuận, 52 phiếu chống và 88 phiếu trắng.

Trước những diễn biến phức tạp địa chính trị hiện nay, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về lập trường không rõ ràng của chính phủ Bulgaria liên quan đến mối đe dọa từ bên ngoài EU. Các thành viên của Nghị viện châu Âu kêu gọi Bulgaria ngừng trì hoãn việc tham gia sáng kiến ​​của NATO nhằm chống lại máy bay không người lái hoạt động trái phép ở khu vực.

Trước đó, Romania thông báo nước này có kế hoạch đẩy nhanh việc phát triển lực lượng giám sát và năng lực chống mìn và máy bay không người lái ở Biển Đen. Tối 17/10, các máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên vùng biển thuộc chủ quyền của Romania ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng nước này báo cáo rằng đây là các máy bay không người lái loại Geran sử dụng động cơ phản lực, tuy nhiên chưa nêu rõ cụ thể nguồn gốc của các máy bay này. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.