Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp, virus có thể tồn tại trên áo khoác của một người leo núi khi ở ngoài trời trong khoảng 1 tuần và vẫn có thể lây nhiễm trong thời gian đó, trong khi vào mùa hè, quãng thời gian virus có thể tồn tại ước tính chỉ từ 1 - 3 ngày.

Nghiên cứu mới phát hiện SARS-CoV-2 tồn tại lâu hơn vào mùa thu. Ảnh: AP

Việc virus SARS-CoV-2 tồn tại lâu hơn trên các bề mặt vào mùa thu "có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh mới", đội ngũ nghiên cứu do giáo sư chuyên nghiên cứu về vi sinh học tại Đại học bang Kansas Juergen Richt nhận định.

Các nhà nghiên cứu này cho rằng, virus SARS-CoV-2 cũng có thể tồn tại lâu hơn ở trong nhà trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp. Nghiên cứu trên cho thấy, thời gian bán hủy hoặc thời gian phân rã trung bình của virus SARS-CoV-2 là gần 8 tiếng trên tay nắm cửa bằng thép không rỉ hoặc gần 10 tiếng trên cửa sổ, quãng thời gian dài gấp đôi so với thời điểm mùa hè.

Trong nghiên cứu trên, đội ngũ của chuyên gia Richt đã sử dụng dữ liệu về thời tiết từ vùng Trung Tây của Mỹ để tái tạo lại các mùa nhân tạo trong phòng an toàn sinh học. Nhiệt độ được kiểm soát ở mức 13 độ C và độ ẩm là 66% cho mùa xuân và mùa thu, trong khi mùa hè có nhiệt độ là 25 độ C và độ ẩm là 70%.

Sau đó, virus này sẽ được đặt lên bề mặt của 12 chất liệu mà con người thường tiếp xúc hàng ngày như bìa các tông, xi măng, cao su, găng tay và khẩu trang N95. Mục đích của thí nghiệm này là xem xét sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 thay đổi theo mùa.

Thời kỳ đầu đại dịch bùng phát, giới nghiên cứu hy vọng sự lan rộng của virus SARS-CoV-2 sẽ chậm dần vào mùa hè nhưng sự gia tăng số ca mắc tại nhiều khu vực, đặc biệt là Mỹ, đã đặt ra câu hỏi liệu thời tiết các mùa có tác động tới sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 hay không.

Kết quả của nghiên cứu khu vực Trung Tây "rõ ràng đã cho thấy virus SARS-CoV-2 tồn tại lâu hơn vào mùa thu và mùa xuân chứ không phải mùa hè", các nhà nghiên cứu nhận định.

Mùa thu cũng là thời điểm các ca mắc những dịch bệnh khác, chẳng hạn như cúm gia tăng. Điều này khiến bệnh nhân có thể mắc nhiều bệnh khác nhau và làm các triệu chứng của họ trở nên nặng hơn.

Richt và các đồng nghiệp của ông đã hối thúc mọi người cần duy trì tốt việc vệ sinh cá nhân và phun khử khuẩn thường xuyên các bề mặt có nguy cơ bị dính virus để ngăn ngừa dịch bệnh./.