Ngoại trưởng 7 nước Trung Đông và châu Âu họp bàn về khủng hoảng khu vực

Cuộc họp diễn ra tại Istanbul, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, có sự tham gia của Ngoại trưởng 3 nước châu Âu (E3) là Anh, Pháp và Đức, cùng nhóm 4 nước Trung Đông (R4) có nhiều ảnh hưởng là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập.

Cảnh đổ nát tại thành phố Taiz, Tây Nam Yemen sau cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Houthi (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên cuộc họp theo cơ chế này được tổ chức. Trọng tâm thảo luận là về vấn đề Palestine, các diễn biến tại Yemen, tình hình eo biển Hormuz và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong một thông báo hôm qua, Văn phòng Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết, các cuộc trao đổi về cơ bản xoay quanh eo biển Hormuz và tình hình tại Saudi Arabia.

Eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới – đã bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026, ngay sau khi xung đột Mỹ-Israel-Iran nổ ra. Thời gian qua, hoạt động tấn công tàu thương mại lưu thông qua vùng biển này gia tăng đột biến. Theo một số báo cáo, chỉ trong tháng 10, hơn 30 tàu thương mại, trong đó khoảng một nửa là tàu dầu, đã bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo Hormuz.

Trong khi đó, tình hình tại Saudi Arabia – nhà khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới – đang xấu đi nghiêm trọng do hoạt động tập kích của lực lượng Houthi ở Yemen. Ngày 10/10 vừa qua, cuộc tấn công của Houthi vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đã khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương, gây chấn động dư luận khu vực và quốc tế.

Theo một số nguồn tin, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, có thể tham dự cuộc họp ở Istanbul hôm nay, sau khi đến thăm Ai Cập. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Liên hợp quốc cũng như nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, xác nhận.