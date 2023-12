Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi phóng thích toàn bộ con tin ở Gaza

Tuyên bố chung hoan nghênh việc trao trả một số con tin bị Hamas và một số tổ chức khác bắt giữ ngày 7/10, cũng như việc tạm ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Gaza.

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi phóng thích toàn bộ con tin ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như mọi công dân nước ngoài được rời khỏi Gaza một cách an toàn. Ngoại trưởng các nước G7 cũng nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tuyên bố chung hoan nghênh nỗ lực của Mỹ và các nước trong khu vực đặc biệt là Qatar và Ai Cập, để đạt được các tiến triển thời gian qua cũng như các thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ đối với nỗ lực của Liên Hợp quốc, trong việc điều phối viện trợ nhân đạo trong thời gian ngừng bắn.

Bé Yahel Shoham, con tin 3 tuổi đã được Hamas trả tự do hôm 25/11 - Ảnh: Reutes

Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ sự ủng hộ đối với việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và các thỏa thuận tương tự trong tương lai, nhằm tạo điều kiện cho việc gia tăng viện trợ nhân đạo và mọi con tin được trao trả tự do.

Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế. Các nước G7 tiếp tục cam kết phối hợp với mọi đối tác trong khu vực nhằm tránh xung đột không tiếp tục leo thang.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải, Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi các bên không đe dọa hoặc can thiệp quyền đi lại và tự do hàng hải của mọi tàu thuyền. Các Ngoại trưởng cũng kêu gọi lực lượng Houthi ngừng ngay các cuộc tấn công nhắm tới dân thường và đe dọa các tuyến hàng hải quốc tế, cũng như các tàu thương mại đồng thời trao trả tự do cho thủy thủ đoàn của tàu M/V Galaxy vốn bị nhóm này bắt giữ trên vùng biển quốc tế ngày 19/11.

Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết của các nước G7 đối với một nhà nước Palestine như một phần của giải pháp 2 nhà nước qua đó cả người dân Palestine và Israel được sống trong một nền hòa bình công bằng, lâu dài và an toàn.