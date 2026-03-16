Ngoại trưởng Iran: Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 06:50, 16/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn và cũng chưa từng đề nghị đàm phán. Iran sẵn sàng tự vệ trong thời gian cần thiết”, ông Araghchi nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS ngày 15/3.

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột hiện nay là “cuộc chiến sinh tồn” đối với Tehran, ông khẳng định Iran vẫn ổn định và đủ mạnh. “Chúng tôi chỉ đang bảo vệ người dân trước hành động gây hấn,” ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi cho biết kho uranium làm giàu của Iran hiện nằm “dưới đống đổ nát” sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6.

Theo ước tính trước đó, Iran sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu tới mức tinh khiết khoảng 60% gần mức 90% có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân. Số vật liệu này được cho là được lưu trữ sâu dưới lòng đất tại cơ sở hạt nhân Isfahan.

Ông Araghchi cho biết do các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị tấn công nên mọi thứ hiện vẫn nằm dưới đống đổ nát. Ngoại trưởng Iran thừa nhận số vật liệu này về lý thuyết vẫn có thể được thu hồi, song Tehran hiện chưa có kế hoạch thực hiện việc đó.

“Nếu trong tương lai chúng tôi quyết định thu hồi, việc này sẽ diễn ra dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có chương trình hay kế hoạch nào”, ông cho biết.

Trước đó, Washington từng yêu cầu Iran từ bỏ kho uranium này trong các cuộc đàm phán hạt nhân, tiến trình đã bị đình trệ sau chiến dịch không kích. Tổng thống Donald Trump tuần trước thậm chí cho biết Mỹ có thể cân nhắc triển khai lực lượng mặt đất trong tương lai để kiểm soát số vật liệu này.

Ông Araghchi cũng cho biết nhiều quốc gia đã tiếp cận Tehran nhằm đàm phán về việc đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới trong bối cảnh Iran nỗ lực kiểm soát khu vực này.

“Chúng tôi sẵn sàng trao đổi với các quốc gia muốn đảm bảo việc tàu thuyền của họ đi lại an toàn”, ông Araghchi nói, song từ chối nêu cụ thể những nước đã tiếp xúc với Tehran.

Theo một số nguồn tin, Pháp và Italy được cho là đã liên hệ với Iran để tìm cách đảm bảo hành lang an toàn cho tàu của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Al-Araby Al-Jadeed, Ngoại trưởng Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn mở đối với nhiều quốc gia, nhưng không dành cho “Mỹ và các đồng minh”.

Ông Araghchi đồng thời biện minh cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào nhiều địa điểm tại khu vực Vùng Vịnh, cho rằng các đòn đánh chỉ nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ đặt tại các quốc gia này.

“Chúng tôi không tấn công các mục tiêu dân sự hay khu dân cư. Nếu có thiệt hại ngoài ý muốn, đó là điều có thể xảy ra trong bất kỳ cuộc chiến nào”, ông Araghchi nói.

Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

Giang Bùi/VOV.VN
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Quan chức Mỹ khẳng định xung đột tại Iran sẽ kết thúc trong vài tuần tới

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 15/3 cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông. 

