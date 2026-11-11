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Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine

Thứ Tư, 07:40, 11/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các bên tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi sẽ thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh tập thể. Moscow hy vọng chính quyền Mỹ sẽ đủ quyết tâm để tiếp tục đối thoại về các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ giải quyết xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về An ninh tập thể, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đã đề cập một loạt vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, triển vọng thiết lập cấu trúc an ninh mới ở khu vực Á-Âu cũng như quan hệ giữa Moscow và Washington.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine. Ảnh:TASS

Ông Lavrov cho biết Moscow có nhiều kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây và hy vọng những kinh nghiệm này sẽ hữu ích trong vòng thảo luận đang diễn ra tại Abu Dhabi.

“Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và hy vọng điều đó sẽ hữu ích trong các cuộc đàm phán hiện nay tại Abu Dhabi, vốn đang bắt đầu ngay lúc này”, Ngoại trưởng Nga nói.

Theo ông Lavrov, theo đề xuất của Mỹ và nhận được sự ủng hộ của Nga, vấn đề bảo đảm an ninh tập thể cho khu vực sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Triển vọng đối thoại về bảo đảm an ninh

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow không đặt nhiều kỳ vọng và đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm trước đây. Tuy nhiên, Nga vẫn mong muốn chính quyền Mỹ duy trì đối thoại nhằm tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa các bên.

“Không nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng nào và đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm trước đây, chúng tôi rất hy vọng rằng lần này chính quyền Mỹ sẽ đủ quyết tâm để tiếp tục đối thoại, hướng tới một sự cân bằng lợi ích công bằng, trong đó an ninh của không bên nào bị tổn hại”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Moscow không có ảo tưởng về chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cho rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nước vẫn cần thiết, bất chấp những khác biệt sâu sắc trong quan điểm về trật tự quốc tế.

Ngoại trưởng Nga đồng thời cho rằng chính quyền Tổng thống Trump có cách tiếp cận khác với chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden.

Cấu trúc an ninh mới tại khu vực Á-Âu

Theo ông Lavrov, Moscow không chủ trương xây dựng một cấu trúc mới nhằm đặt các tổ chức hiện có tại khu vực Á-Âu dưới sự kiểm soát của một cơ chế chung. Thay vào đó, Nga muốn tăng cường kết nối và phối hợp giữa các tổ chức này.

“Chúng tôi không cho rằng cần tạo ra một cơ chế có thể đặt các tổ chức hiện có dưới sự chi phối của nó, trong đó có Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), vốn hoạt động dựa trên những nguyên tắc rõ ràng và có tính ràng buộc pháp lý”, ông Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là các bên cần cùng xem xét những cơ chế hiện có, các cấu trúc hợp tác ở cấp tiểu khu vực cũng như những mối liên kết đã được thiết lập giữa các tổ chức.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đã có một tài liệu quan điểm phác thảo mô hình cấu trúc an ninh mới mà nước này mong muốn xây dựng tại khu vực Á-Âu. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung tài liệu này.

Giang Bùi/VOV.VN
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