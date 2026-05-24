中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

Chủ Nhật, 19:49, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ về các  diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là những căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Ông Rubio cho biết, trong 48 giờ qua đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong nỗ lực tìm giải pháp cho tình hình khu vực và bày tỏ hy vọng sẽ sớm có “tin tốt” trong thời gian tới.

ngoai truong my - An Do ban ve trung Dong va thuc day thoa thuan thuong mai hinh anh 1
Họp báo chung Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ. Ảnh: ANI

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại là “hoàn toàn bất hợp pháp”. Trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc bảo đảm an toàn hàng hải là ưu tiên chung của cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar khẳng định, nước này và Mỹ có “lợi ích chung và những thách thức chung”, đồng thời nhấn mạnh New Delhi ủng hộ mạnh mẽ tự do hàng hải và an toàn trên các tuyến vận tải quốc tế.

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ, hai bên cũng trao đổi về nỗ lực thúc đẩy sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ngoại trưởng Jaishankar cho biết vấn đề thị thực đối với lao động Ấn Độ tại Mỹ cũng được đưa ra thảo luận. Theo truyền thông Ấn Độ, New Delhi và Washington đang tìm cách đạt tiến triển trong đàm phán thương mại trong thời gian tới, bất chấp những bất đồng trước đó liên quan đến thuế quan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc. Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ bền vững, có lợi cho cả hai bên. “Danh sách các vấn đề mà chúng tôi hợp tác với Ấn Độ, phạm vi và quy mô của chúng, chính là điều làm nổi bật thực tế rằng Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi trên thế giới”.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết, Mỹ đã trở thành nguồn cung năng lượng đáng tin cậy đối với Ấn Độ trong những năm gần đây. Quan hệ giữa New Delhi và Washington thời gian qua tiếp tục mở rộng trên các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và thương mại, dù Ấn Độ vẫn duy trì chính sách tự chủ chiến lược và quan hệ với các đối tác như Nga và Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi để trao đổi về thương mại, năng lượng và các vấn đề khu vực.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: mỹ ấn độ trung đông an ninh hàng hải ngoại trưởng mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD
Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

Mỹ cân nhắc hủy các cáo buộc nhằm vào tỷ phú Ấn Độ sau đề xuất đầu tư 10 tỷ USD

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang cân nhắc hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani, sau các cuộc thảo luận liên quan tới đề xuất đầu tư 10 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?
Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Saudi Arabia được cho là đã phản đối mạnh mẽ chiến dịch “Dự án Tự do” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại eo biển Hormuz vì lo ngại nguy cơ Iran trả đũa, đẩy xung đột Trung Đông leo thang trở lại.

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Saudi Arabia được cho là đã phản đối mạnh mẽ chiến dịch “Dự án Tự do” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại eo biển Hormuz vì lo ngại nguy cơ Iran trả đũa, đẩy xung đột Trung Đông leo thang trở lại.

Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang
Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Hôm qua (27/4), Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán đồng thời với Mỹ và Iran liên quan đến việc phát triển cảng chiến lược Chabahar, trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp.

Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

Ấn Độ đàm phán với Mỹ và Iran về cảng Chabahar giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Hôm qua (27/4), Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán đồng thời với Mỹ và Iran liên quan đến việc phát triển cảng chiến lược Chabahar, trong bối cảnh môi trường địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp.

Tập đoàn Ấn Độ thâu tóm hãng dược Mỹ trong thương vụ kỷ lục 11,75 tỷ USD
Tập đoàn Ấn Độ thâu tóm hãng dược Mỹ trong thương vụ kỷ lục 11,75 tỷ USD

VOV.VN - Tập đoàn dược phẩm Sun Pharma lớn nhất của Ấn Độ vừa công bố thương vụ mua lại hãng dược Organon & Co của Mỹ bằng tiền mặt trị giá khoảng 11,75 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Đây được xem là thương vụ mua lại ở nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay của một công ty dược phẩm Ấn Độ.

Tập đoàn Ấn Độ thâu tóm hãng dược Mỹ trong thương vụ kỷ lục 11,75 tỷ USD

Tập đoàn Ấn Độ thâu tóm hãng dược Mỹ trong thương vụ kỷ lục 11,75 tỷ USD

VOV.VN - Tập đoàn dược phẩm Sun Pharma lớn nhất của Ấn Độ vừa công bố thương vụ mua lại hãng dược Organon & Co của Mỹ bằng tiền mặt trị giá khoảng 11,75 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Đây được xem là thương vụ mua lại ở nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay của một công ty dược phẩm Ấn Độ.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran
Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ