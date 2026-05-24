Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ về các diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là những căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Ông Rubio cho biết, trong 48 giờ qua đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong nỗ lực tìm giải pháp cho tình hình khu vực và bày tỏ hy vọng sẽ sớm có “tin tốt” trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại là “hoàn toàn bất hợp pháp”. Trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc bảo đảm an toàn hàng hải là ưu tiên chung của cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar khẳng định, nước này và Mỹ có “lợi ích chung và những thách thức chung”, đồng thời nhấn mạnh New Delhi ủng hộ mạnh mẽ tự do hàng hải và an toàn trên các tuyến vận tải quốc tế.

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ, hai bên cũng trao đổi về nỗ lực thúc đẩy sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ngoại trưởng Jaishankar cho biết vấn đề thị thực đối với lao động Ấn Độ tại Mỹ cũng được đưa ra thảo luận. Theo truyền thông Ấn Độ, New Delhi và Washington đang tìm cách đạt tiến triển trong đàm phán thương mại trong thời gian tới, bất chấp những bất đồng trước đó liên quan đến thuế quan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc. Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ bền vững, có lợi cho cả hai bên. “Danh sách các vấn đề mà chúng tôi hợp tác với Ấn Độ, phạm vi và quy mô của chúng, chính là điều làm nổi bật thực tế rằng Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi trên thế giới”.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết, Mỹ đã trở thành nguồn cung năng lượng đáng tin cậy đối với Ấn Độ trong những năm gần đây. Quan hệ giữa New Delhi và Washington thời gian qua tiếp tục mở rộng trên các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và thương mại, dù Ấn Độ vẫn duy trì chính sách tự chủ chiến lược và quan hệ với các đối tác như Nga và Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi để trao đổi về thương mại, năng lượng và các vấn đề khu vực.