Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 14/1. Ông Pompeo hiện đang ở Saudi Arabia sẽ trở về nhà sau các cuộc gặp tại Oman. Ông sẽ phải hủy chặng dừng chân tới Kuwait. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có chuyến thăm Kuwait vào một thời điểm trong tương lai gần.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông. Ảnh: AP

Phạm Hà/VOV1 Theo Reuters

Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến thăm một loạt các quốc gia Trung Đông, nhằm mục đích trấn an các đồng minh Mỹ, sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc rút khoảng 2.000 binh lính Mỹ khỏi Syria. Ngoại trưởng Mỹ muốn nêu bật một thông điệp "Mỹ sẽ không bỏ rơi Trung Đông". Đồng thời, Mỹ muốn các đồng minh của mình tại đây gánh vác thêm trọng trách đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, trong bối cảnh có những lo ngại về sự tái trỗi dậy của các tổ chức cực đoan như Al Qaeda và IS sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria./.