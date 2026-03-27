Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

Thứ Sáu, 06:06, 27/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Phát biểu trước khi rời Washington tới Pháp tham dự cuộc họp Nhóm G7, ông Rubio cho biết các cuộc thảo luận với đối tác dự kiến sẽ tập trung vào hai điểm nóng lớn hiện nay là Ukraine và Iran. Khi được hỏi về vai trò của Moscow đối với Tehran, ông cho rằng Nga đang dồn ưu tiên cho chiến trường Ukraine, thay vì mở rộng hỗ trợ cho Iran.

Liên quan đến an ninh năng lượng, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các đồng minh cần đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông lưu ý nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ, do đó cần “tăng cường nỗ lực” và chia sẻ trách nhiệm. Các chi tiết triển khai cụ thể sẽ do Lầu Năm Góc đảm nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cung cấp thêm 25 triệu USD nhằm hỗ trợ Ukraine trong việc xác định danh tính, hồi hương và chăm sóc trẻ em bị cưỡng bức di dời. Khoản viện trợ sẽ được sử dụng cho các chương trình theo dõi, hỗ trợ tái hòa nhập và chăm sóc trẻ em trở về, phối hợp giữa chính phủ Ukraine và các đối tác quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể linh hoạt điều chuyển vũ khí giữa các khu vực tùy theo nhu cầu chiến lược. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm nay, ông Trump nói việc chuyển hướng vũ khí “là điều Mỹ vẫn thường làm”, giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng một số khí tài ban đầu dành cho Ukraine có thể được điều sang Trung Đông.

Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 kêu gọi Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh hơn.

Ông Rubio gửi thông điệp đến các quan chức Mỹ về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi công điện yêu cầu các đại sứ và cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Trung Đông hạn chế phát ngôn công khai có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và gây nhiễu thông điệp chính sách của Mỹ đối với Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

VOV.VN - Ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhân dịp tham gia đoàn đại biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ không ép buộc ai chấp nhận thoả thuận hoà bình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm giữa Ukraine và Nga, song khẳng định Washington không tìm cách áp đặt một thỏa thuận lên bất kỳ bên nào.

