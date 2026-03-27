Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

Phát biểu trước khi rời Washington tới Pháp tham dự cuộc họp Nhóm G7, ông Rubio cho biết các cuộc thảo luận với đối tác dự kiến sẽ tập trung vào hai điểm nóng lớn hiện nay là Ukraine và Iran. Khi được hỏi về vai trò của Moscow đối với Tehran, ông cho rằng Nga đang dồn ưu tiên cho chiến trường Ukraine, thay vì mở rộng hỗ trợ cho Iran.

Liên quan đến an ninh năng lượng, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các đồng minh cần đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông lưu ý nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ, do đó cần “tăng cường nỗ lực” và chia sẻ trách nhiệm. Các chi tiết triển khai cụ thể sẽ do Lầu Năm Góc đảm nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cung cấp thêm 25 triệu USD nhằm hỗ trợ Ukraine trong việc xác định danh tính, hồi hương và chăm sóc trẻ em bị cưỡng bức di dời. Khoản viện trợ sẽ được sử dụng cho các chương trình theo dõi, hỗ trợ tái hòa nhập và chăm sóc trẻ em trở về, phối hợp giữa chính phủ Ukraine và các đối tác quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể linh hoạt điều chuyển vũ khí giữa các khu vực tùy theo nhu cầu chiến lược. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm nay, ông Trump nói việc chuyển hướng vũ khí “là điều Mỹ vẫn thường làm”, giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng một số khí tài ban đầu dành cho Ukraine có thể được điều sang Trung Đông.