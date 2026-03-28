Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được một số thông điệp và tín hiệu gián tiếp từ phía Iran cho thấy họ sẵn sàng thảo luận về một số vấn đề nhất định", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với CNN.

Theo ông Rubio, Washington hiện vẫn chờ làm rõ ai sẽ là đại diện phía Iran trên bàn đàm phán, trong bối cảnh nhiều nhân vật lãnh đạo của nước này đã thiệt mạng sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel.

“Chúng ta sẽ đối thoại với ai? Nội dung là gì? Và khi nào các cuộc trao đổi có thể diễn ra?”, ông Rubio nói thêm.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết những câu trả lời này có thể xuất hiện “bất cứ lúc nào”, thậm chí ngay trong hôm nay hoặc ngày mai. Ông cũng nhấn mạnh rằng mức độ nghiêm túc của Tehran sẽ được thể hiện khi họ xác định rõ người phát ngôn đại diện, chương trình nghị sự của đàm phán và thời điểm sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các đồng minh của Washington tại châu Âu và châu Á tăng cường ủng hộ những nỗ lực bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc.

Phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng Nhóm G7 tại Pháp vừa qua, ông Rubio cảnh báo rằng một trong những thách thức cấp bách trong giai đoạn hậu xung đột là khả năng Tehran thiết lập cơ chế thu phí qua eo biển chiến lược này.

“Ngay khi chúng ta hoàn tất các mục tiêu của mình, một vấn đề lớn sẽ nổi lên là nguy cơ Iran áp đặt hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz. Điều đó không chỉ bất hợp pháp và không thể chấp nhận, mà còn gây nguy hiểm cho toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế cần có kế hoạch ứng phó", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh vì chưa thể hiện cam kết rõ ràng trong việc bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này khi xung đột vẫn đang diễn ra.

Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ là “một phần” trong nỗ lực bảo đảm an ninh hậu chiến, song nhấn mạnh các quốc gia châu Âu và châu Á cũng có lợi ích trực tiếp và cần đóng góp nhiều hơn. Theo ông, các đồng minh đã tiếp nhận thông điệp này một cách tích cực.