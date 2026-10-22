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Ngoại trưởng Mỹ thăm tổ hợp lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác năng lượng

Thứ Năm, 15:12, 22/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ kéo dài ba ngày (20-22/10), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 đã tới thăm tổ hợp lọc dầu Jamnagar của Tập đoàn Reliance Industries tại bang Gujarat, nhằm tìm hiểu năng lực lọc dầu và trao đổi về triển vọng hợp tác năng lượng, công nghệ và đầu tư.

 

Tại buổi làm việc giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio với Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries - tỷ phú Mukesh Ambani, hai bên đã trao đổi về tình hình năng lượng toàn cầu, triển vọng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng truyền thống, năng lượng mới, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật số.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) thảo luận cùng Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries, tỷ phú Mukesh Ambani về hợp tác năng lượng (Ảnh: X-DeshGujarat)

Phía Reliance giới thiệu các dự án sản xuất năng lượng mới và hệ thống trung tâm dữ liệu đang được triển khai tại Jamnagar. Hai bên cũng thảo luận về bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội đầu tư.

Trước đó, ngày 20/10, phát biểu với báo chí tại Mumbai, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá Ấn Độ là một cường quốc lọc dầu, có khả năng chế biến dầu thô nặng từ Venezuela. Ông cho biết Mỹ mong muốn trao đổi với Tập đoàn Reliance về khả năng tăng cường chế biến nguồn dầu này, đồng thời xem xét các cơ hội hợp tác khai thác dầu tại Venezuela. Tuy nhiên, đến nay, các bên chưa công bố thỏa thuận cụ thể liên quan đến những đề xuất trên.

Tổ hợp Jamnagar hiện có công suất chế biến khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới, có khả năng xử lý nhiều loại dầu thô, trong đó có dầu siêu nặng từ Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra khi Mỹ và Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại song phương. Ngày 20/10, ông Rubio cho biết hai nước đã hoàn thành khoảng 99% công việc đàm phán, những vấn đề còn lại chủ yếu liên quan đến cách diễn đạt và thống nhất cách hiểu một số điều khoản nhằm bảo đảm quá trình thực thi.

Ngay sau đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ và Ấn Độ đang tiến rất gần tới việc đạt được thỏa thuận thương mại, đồng thời cho biết thỏa thuận này sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những thỏa thuận Mỹ từng ký kết với các đối tác khác.

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Mỹ và Ấn Độ tiến sát thỏa thuận thương mại mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh năng lượng.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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