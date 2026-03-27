Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Nói về đàm phán Mỹ - Iran, ông Rubio phát biểu ngay trước khi khởi hành đến cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Pháp rằng “Có những quốc gia trung gian đang chuyển tiếp thông điệp và đã có tiến triển - một số tiến triển cụ thể đã đạt được”.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng các cuộc đàm phán là một “quá trình đang diễn ra và linh hoạt”.

Trước đó trong cùng ngày tại cuộc họp Nội các của Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Steve Witkoff đã xác nhận rằng Mỹ đã đàm phán với Iran thông qua các kênh ngoại giao với Pakistan.

Khi được hỏi liệu ông có yêu cầu các nước G7 khác giúp mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Rubio trả lời rằng “việc giúp đỡ là vì chính lợi ích của họ”. “Các nước khác nhận được phần lớn nhiên liệu từ đó hơn chúng tôi”, ông Rubio lưu ý.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về sự đón tiếp mà ông có thể nhận được trong bối cảnh chiến tranh hay không, Ngoại trưởng Rubio đáp rằng, “Tôi không lo ngại về điều đó…Tôi không ở đó để làm hài lòng họ. Tôi hòa thuận với tất cả họ ở cấp độ cá nhân và chúng tôi làm việc với các chính phủ đó rất cẩn trọng, nhưng những người tôi mà muốn làm hài lòng là người dân Mỹ”.