Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Thứ Sáu, 07:39, 27/03/2026
VOV.VN - Hôm 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “đã đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết về những đối tác mà ông đã thảo luận cùng.

Nói về đàm phán Mỹ - Iran, ông Rubio phát biểu ngay trước khi khởi hành đến cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Pháp rằng “Có những quốc gia trung gian đang chuyển tiếp thông điệp và đã có tiến triển - một số tiến triển cụ thể đã đạt được”.

ngoai truong my tuyen bo dat duoc tien trien trong dam phan voi iran hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Rubio trong 1 lần trả lời phỏng vấn trên máy bay. Ảnh: Loeb.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng các cuộc đàm phán là một “quá trình đang diễn ra và linh hoạt”.

Trước đó trong cùng ngày tại cuộc họp Nội các của Tổng thống Donald Trump, Đặc phái viên Steve Witkoff đã xác nhận rằng Mỹ đã đàm phán với Iran thông qua các kênh ngoại giao với Pakistan.

Khi được hỏi liệu ông có yêu cầu các nước G7 khác giúp mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Rubio trả lời rằng “việc giúp đỡ là vì chính lợi ích của họ”. “Các nước khác nhận được phần lớn nhiên liệu từ đó hơn chúng tôi”, ông Rubio lưu ý.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về sự đón tiếp mà ông có thể nhận được trong bối cảnh chiến tranh hay không, Ngoại trưởng Rubio đáp rằng, “Tôi không lo ngại về điều đó…Tôi không ở đó để làm hài lòng họ. Tôi hòa thuận với tất cả họ ở cấp độ cá nhân và chúng tôi làm việc với các chính phủ đó rất cẩn trọng, nhưng những người tôi mà muốn làm hài lòng là người dân Mỹ”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”
Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

VOV.VN - Iran vừa đưa ra cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành cơ sở lưu trú trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được sử dụng để chứa quân nhân Mỹ có thể được coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu hoạt động này tiếp tục.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương
Iran nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ, sáng 20/3 (giờ địa phương) Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

