Ngoại trưởng Nga thăm Iran, thảo luận hợp tác song phương và tình hình Trung Đông

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov dự kiến tiến hành hội đàm với người đồng cấp Abbas Araghchi. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ tư giữa hai ngoại trưởng kể từ đầu năm 2026, bên cạnh 14 cuộc điện đàm trước đó.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

Hai bên sẽ tập trung rà soát việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong những cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thời gian gần đây, đồng thời thảo luận kế hoạch tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, triển khai các dự án chung quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải, logistics và năng lượng.

Về các vấn đề quốc tế, hai ngoại trưởng dự kiến trao đổi về tình hình tại khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt là những diễn biến căng thẳng liên quan đến Iran và các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Phía Nga cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã tác động nghiêm trọng đến an ninh, ổn định khu vực cũng như tình hình quốc tế.

Về phía Iran, nước này coi việc tăng cường tham vấn với Nga là một phần trong nỗ lực bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng khu vực và mở rộng hợp tác kinh tế. Trước thềm chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, song nhấn mạnh Mỹ cần đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Bên cạnh đó, hai Ngoại trưởng sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Iran, tăng cường phối hợp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.