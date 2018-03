Ngoại trưởng Nga thăm Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/3.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trước thềm chuyến thăm, ngài Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Liên bang Nga về mục đích chuyến đi, đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tăng cường vai trò của Nga ở các định chế khu vực như ASEAN, ARF, APEC trong thời gian tới.

PV: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ngài Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN! Thưa Bộ trưởng, xin ngài cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam sắp tới ?

S. Lavrov: Mối quan hệ của chúng tôi với những người bạn Việt Nam rất chặt chẽ, Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tiếp xúc rất chặt chẽ với nhau, cũng như lãnh đạo các bộ, ngành khác như Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ phát triển Kinh tế, Tài chính, Giao thông, Thông tin...

Thực tế thì không có bộ, ngành nào trong chính phủ của chúng tôi mà không có tiếp xúc với các đối tác Việt Nam. Dĩ nhiên, lĩnh vực giáo dục, trao đổi văn hóa, hợp tác nhân đạo là những lĩnh vực hợp tác truyền thống, có nội dung rất phong phú trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với đối tác chiến lược Việt Nam. Một trong những sự kiện mà chúng tôi sẽ thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam lần này là công tác chuẩn bị tổ chức “Năm chéo”: Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, dự kiến vào năm 2019, khi chúng ta kỷ niệm 25 năm Ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam.

PV: Thưa Bộ trưởng, ngài đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế?

S. Lavrov: Tôi đã nói về mối quan hệ hai nước. Nếu nói chi tiết hơn về quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, thì trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 35% và đạt mức cao nhất trong lịch sử kể từ sau năm 1991, từ khi mà Nga trở thành quốc gia như hiện nay, đạt hơn 5,35 tỷ USD. Tôi nhắc lại, đây là kỷ lục từ năm 1991. Kết quả này đạt được nhờ Hiệp định thương mại tự do(EAEU) mà Việt Nam ký với Liên minh kinh tế Á-Âu vào năm 2015, có hiệu lực trong năm 2016.

Tôi tin rằng, nếu nhìn vào con số thống kê mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các thành viên khác của Liên minh kinh tế Á- Âu, thì cũng đạt được những con số như thế, chứng tỏ rằng, khu vực thương mại tự do này hoạt động vì lợi ích của tất cả các thành viên và tất nhiên, của cả Việt Nam. Các việc có thể tiếp tục làm, đó là khuyến khích giới doanh nghiệp hai nước gắn kết trực tiếp, thường xuyên.

Càng có nhiều các cuộc tiếp xúc trực tiếp thì càng nhiều doanh nghiệp của hai nước chúng ta tìm được những dự án có lợi để cùng thực hiện. Bên cạnh đó cần khuyến khích các cuộc gặp, các diễn đàn kinh doanh, bàn tròn, triển lãm, hội chợ…Không thiếu những cách để thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước gần nhau hơn.

Cùng với Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saints Peterburg truyền thống mà các bạn Việt Nam thường đến tham dự, thì giờ đây có thêm một nơi mới gần với Việt Nam hơn đó là Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, mà năm nay cũng như 3 năm trước, sẽ diễn ra vào tháng 9. Và còn một khuôn khổ đầy tiềm năng nữa, đó là Nga và Việt Nam thành lập nhóm làm việc cấp cao, cấp bộ trưởng công nghiệp-thương mại, phụ trách những dự án đầu tư cụ thể, giúp mở rộng các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như khai khoáng, chế biến dầu, các lĩnh vực năng lượng khác, cơ sở hạ tầng, thông tin, viễn thông.

Như vậy, chúng ta đang có, thứ nhất là những kết quả tốt. Thứ hai, rõ ràng chúng vượt xa giới hạn. Điều quan trọng là chúng ta đang còn những nguồn dự trữ dồi dào, chắc chắn đem lại kết quả tích cực trong thời gian tới.

PV: Thưa Bộ trưởng, thời gian qua, Nga đã thể hiện vai trò tích cực trong hợp tác với các định chế khu vực như ASEAN, ARF, APEC. Ngài có thể cho biết Nga sẽ làm gì để thúc đẩy hơn nữa vị thế và vai trò của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương?

S. Lavrov: Về khu vực châu Á – Thái Bình Dương thì chúng tôi đang cố gắng cùng với những người bạn của chúng tôi, không chỉ từ Việt Nam mà còn từ ASEAN và các quốc gia đối tác của ASEAN nâng cao chương trình nghị sự, nhằm kết nối và đảm bảo cấu trúc an ninh và hợp tác ổn định, bền vững, để cục diện tại khu vực quan trọng nhất thế giới này, hiện là đầu tàu của nền kinh tế thế giới, hình thành được những thỏa thuận cởi mở, đối thoại, để những nước trong khu vực đều có thể tham gia, không có loại trừ.

Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò trung tâm của ASEAN trong việc nỗ lực tạo ra những điều kiện để đối thoại-diễn đàn hàng năm của ASEAN về vấn đề an ninh khu vực, các cuộc gặp hàng năm của các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN, với sự tham gia của Bộ trưởng quốc phòng các nước đối tác của ASEAN và hàng loạt các cuộc gặp giữa ASEAN và các đối tác đối thoại riêng, bao gồm cả Nga. Tôi cũng muốn nói rằng, một trong những diễn đàn rất triển vọng theo sáng kiến của các thành viên ASEAN là Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ của những hội nghị thượng đỉnh như vậy của ASEAN với những đối tác chính, bao gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Australia, đã vài năm nay thảo luận sự cần thiết hình thành tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương hệ thống an ninh mở và hợp tác dựa trên những nguyên tắc bình đẳng của những nước tham gia, trên nguyên tắc an ninh không chia tách, để không nước nào cố gắng đảm bảo an ninh của mình bằng cách xâm phạm an ninh của nước khác. Nói một cách ngắn gọn, những chủ đề này chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể hơn ở Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ngài Bộ trưởng!./.