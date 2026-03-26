Ngoại trưởng Pakistan: Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán gián tiếp

Phát biểu này đánh dấu lần đầu tiên Pakistan công khai thừa nhận vai trò trung gian, khi Islamabad trở thành kênh chuyển tiếp thông điệp giữa Washington và Tehran. Trên nền tảng X, ông Dar cho biết, “các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra thông qua các thông điệp được Pakistan chuyển tiếp”.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ rằng, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số quốc gia khác, đang tích cực tham gia hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Trước đó, các quan chức Pakistan cho biết Islamabad đã chuyển tới Iran bản đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, các thông tin trên truyền thông về kế hoạch này chỉ “đúng một phần”, đồng thời nhấn mạnh rằng một số chi tiết “không hoàn toàn chính xác”. Bà Leavitt cũng từ chối tiết lộ Washington đang làm việc với những đối tác nào tại Tehran, cũng như không xác nhận các đồn đoán rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, có thể sắp tiến hành đàm phán với đại diện Iran tại Pakistan.