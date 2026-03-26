  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ngoại trưởng Pakistan: Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán gián tiếp

Thứ Năm, 20:19, 26/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, bất chấp việc hai bên liên tục đưa ra những đề xuất trái ngược.

Phát biểu này đánh dấu lần đầu tiên Pakistan công khai thừa nhận vai trò trung gian, khi Islamabad trở thành kênh chuyển tiếp thông điệp giữa Washington và Tehran. Trên nền tảng X, ông Dar cho biết, “các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra thông qua các thông điệp được Pakistan chuyển tiếp”.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ rằng, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số quốc gia khác, đang tích cực tham gia hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Trước đó, các quan chức Pakistan cho biết Islamabad đã chuyển tới Iran bản đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, các thông tin trên truyền thông về kế hoạch này chỉ “đúng một phần”, đồng thời nhấn mạnh rằng một số chi tiết “không hoàn toàn chính xác”. Bà Leavitt cũng từ chối tiết lộ Washington đang làm việc với những đối tác nào tại Tehran, cũng như không xác nhận các đồn đoán rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, có thể sắp tiến hành đàm phán với đại diện Iran tại Pakistan.

 

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo AP
Tag: pakistan mỹ iran căng thẳng trung đông
Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb
Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển
Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

