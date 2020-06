Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra một thông báo hôm 18/6 trước khi cuốn sách "gây sốt" của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton được xuất bản, đồng thời nói rằng mặc dù ông chưa đọc cuốn sách trên nhưng đó là cuốn sách chứa đựng "những lời nói dối, những nửa sự thật hoàn toàn được thêu dệt và những nhận định sai lầm trắng trợn".

(Từ trái qua phải) Ông John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Cuốn sách của ông Bolton với tên gọi: ""The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Bên trong căn phòng diễn ra mọi chuyện: Hồi ký Nhà Trắng) dự kiến sẽ được công bố ngày 23/6.

Trong thông báo của ông Pompeo với tiêu đề "Tôi cũng ở trong căn phòng đó", Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông Bolton là "một kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ vì đã xâm phạm đến niềm tin thiêng liêng của người dân".

"Tôi chưa đọc cuốn sách đó nhưng từ những trích đoạn mà tôi đã xem, John Bolton đang lan truyền những lời nói dối, những nửa sự thật hoàn toàn được thêu dệt và những nhận định sai lầm trắng trợn", ông Pompeo viết.

Thông báo của ông Pompeo được đưa ra giữa bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực ngăn cản cuốn sách "bom tấn" này xuất bản, đồng thời khẳng định cuốn sách có chứa những thông tin mật này đang được xuất bản mà chưa có sự cho phép.

Bộ Tư Pháp đã ra lệnh khẩn cấp ngăn cuốn sách trên xuất bản và sẽ triệu tập một phiên tòa vào 19/6 (giờ địa phương). Theo nhà xuất bản cuốn hồi ký của ông Bolton, quyết định của Bộ Tư Pháp là “hành động phù phiếm, hoàn toàn mang động cơ chính trị".

"Hàng trăm nghìn cuốn sách sẽ được phân phối khắp nước Mỹ và trên thế giới", nhà xuất bản này cho biết.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện ông Bolton hôm 16/6 nhằm ngăn chặn cuốn sách trên xuất bản, đồng thời cáo buộc ông Bolton vi phạm hợp đồng và làm phương hại đến an ninh quốc gia.

Luật sư của ông Bolton là Chuck Cooper đã công bố một bài bình luận trên trang Wall Street Journal tuần trước cáo buộc Nhà Trắng ngăn cản việc xuất bản cuốn sách. Ông Cooper nói rằng các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đang sử dụng an ninh quốc gia "như một cái cớ để ngăn cản việc xuất bản" cuốn hồi ký này./.