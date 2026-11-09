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Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa thể tạo đột phá trong đàm phán với Iran

Thứ Hai, 09:47, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/11 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa ghi nhận bất kỳ tiến triển nào, đồng thời hai bên vẫn chưa tiến gần tới khả năng đạt được một bước đột phá.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Paris (Pháp) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Rubio cho biết hiện chưa có kết quả cụ thể nào từ tiến trình đàm phán với Tehran.

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Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng Mỹ chưa thể tạo đột phá trong đàm phán với Iran. Ảnh: AP

“Tôi không có bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với Iran để thông báo với các bạn. Có thể thấy một số thông tin đã được công bố. Một số quốc gia vẫn đang tiếp tục tiếp xúc với Iran và đưa ra những ý tưởng khác nhau, nhưng tôi không cho rằng chúng ta đang đứng trước một bước đột phá”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Dù vậy, ông Rubio nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cùng chính quyền của ông vẫn ưu tiên giải quyết các vấn đề và xung đột, trong đó có những bất đồng với Iran, thông qua biện pháp ngoại giao.

“Tổng thống luôn muốn giải quyết vấn đề này cũng như mọi vấn đề khác bằng con đường ngoại giao. Đáng tiếc là đôi khi điều đó không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu vẫn còn cơ hội, chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy”, ông Rubio khẳng định.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho rằng những yêu cầu mà Iran đưa ra trong quá trình đàm phán với Washington hiện không thể chấp nhận, thậm chí thiếu tính thực tế.

“Hiện tại, tiến trình đàm phán chưa mang lại nhiều kết quả, bởi những yêu cầu của Iran không chỉ đơn thuần là không thể chấp nhận được mà trong một số trường hợp còn quá đáng, phi lý và thực sự thiếu thực tế”, ông Rubio nhấn mạnh.

Giang Bùi/VOV.VN
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