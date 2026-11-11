Ngoại trưởng Thái Lan nêu 4 vấn đề cấp bách trong quan hệ với Myanmar

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết, một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm là nắm những diễn biến mới nhất tại Myanmar, làm cơ sở trao đổi với các nước thành viên ASEAN trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN-49 sắp tới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/11.

Theo ông Sihasak, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến nhóm họp trước hội nghị cấp cao, tập trung đánh giá tình hình Myanmar và thảo luận các bước đi tiếp theo liên quan đến tiến trình Myanmar tái gắn kết và tham gia trở lại các hoạt động của ASEAN.

Về an ninh và ổn định khu vực biên giới, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bày tỏ quan ngại trước tình trạng đạn lạc từ giao tranh tại Myanmar ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ Thái Lan và đã khiến một số công dân nước này bị thương.

Ông Sihasak nhấn mạnh: “Hai bên đã có nhận thức chung về việc cần tránh bất kỳ hoạt động quân sự nào có thể ảnh hưởng đến Thái Lan. Trong chuyến thăm, tôi sẽ nhấn mạnh nội dung này. Đồng thời, Thái Lan cũng kỳ vọng tình trạng giao tranh và bạo lực tại Myanmar sớm hạ nhiệt, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán, đối thoại và hòa giải trong nội bộ Myanmar”.

Về thương mại biên giới, Bộ trưởng Sihasak cho biết, dù hoạt động giao thương qua cửa khẩu Mae Sot-Myawaddy đã được nối lại, tình hình an ninh bất ổn vẫn đang cản trở việc lưu thông hàng hóa. Song song với đó, Thái Lan mong muốn Myanmar nới lỏng các quy định về giấy phép nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại biên giới.

Đáng chú ý, ông Sihasak đặc biệt nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hai con sông xuyên biên giới là Kok và Sai. Theo ông, mức độ ô nhiễm gần đây gia tăng đột biến, với nghi vấn do nước thải từ hoạt động khai khoáng. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ cuộc họp nhóm công tác chung về vấn đề này.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Sihasak cho biết Thái Lan sẽ cử đại diện tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11. Với tư cách quan sát viên, Thái Lan tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các mục tiêu thúc đẩy hòa bình, hợp tác thương mại, đầu tư và văn hóa của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).