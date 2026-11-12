Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm APEC

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đi sâu trao đổi về quan hệ Trung - Mỹ và tương tác giữa nguyên thủ hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả cuộc điện đàm diễn ra “tích cực và mang tính xây dựng”.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, xu thế ổn định trong quan hệ song phương “là sự lựa chọn lý trí của hai cường quốc xuất phát từ lợi ích chung và lợi ích riêng của mỗi bên”.

Ông tái khẳng định Bắc Kinh luôn duy trì tính ổn định và liên tục trong chính sách với Washington, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Mỹ, xử lý thỏa đáng bất đồng và các vấn đề nhạy cảm, ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị thượng đỉnh G20 trong năm 2026, thúc đẩy hiện thực hóa việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nền kinh tế đứng đầu thế giới diễn ra ngay trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tổ chức tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Trước đó, Trung Quốc đã xác nhận đang trao đổi với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị.

Một trong những chủ đề mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn thảo luận tại cuộc gặp tiềm năng này là các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn các nguồn tin cho biết, Trung Quốc, Mỹ và Nga có thể sẽ trao đổi về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát vũ khí hạt nhân, cũng như khả năng ra tuyên bố chung về ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc hiện chưa bình luận về vấn đề này.