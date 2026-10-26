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Người dân Australia gia tăng lo ngại về AI

Thứ Hai, 15:29, 26/10/2026
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VOV.VN - Trong lúc trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi, người dân Australia ngày càng lo ngại nhiều hơn về các ứng dụng AI ảnh hưởng tới người dân và môi trường.

 

Kết quả cuộc thăm dò tại Australia do Resolve Political Monitor vừa công bố cho thấy, 87% những người từ 18-34 tuổi tham gia thăm dò sử dụng AI. Với những người dưới 55 tuổi chỉ có gần 50% sử dụng AI. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 23% những người sử dụng trí tuệ nhân tạo cho rằng công nghệ đang gây nguy hiểm cho nhân loại và xã hội trong khi tỷ lệ này ở những người không sử dụng AI lên tới 60%.

nguoi dan australia gia tang lo ngai ve ai hinh anh 1
Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: bernardmarr

Trong số những người thường xuyên sử dụng AI có tới 54% cho rằng trong lúc AI đang mang đến những lợi ích vượt trội, công nghệ này cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định trong khi tỷ lệ này ở những người không sử dụng AI là 26%.

17% những người sử dụng AI thường xuyên cũng đồng ý rằng AI chỉ gây ra rủi ro ở mức tối thiểu trong khi mang lại những lợi ích mang tính cách mạng xã cho xã hội. Tỷ lệ này ở những người không sử dụng AI là 2%.

Trong cuộc thăm dò, 31% số người được hỏi cho rằng tốc độ phát triển AI nên chậm lại, 10% ủng hộ tạm dừng phát triển AI và 18% không đồng tình với việc dừng hẳn công nghệ này.

Đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu, chỉ 32% người ủng hộ việc xây dựng các trung tâm này tại Australia trong khi số người phản đối là 33% và 35% chưa đưa ra quan điểm rõ ràng. Kết quả cuộc thăm dò vừa qua cũng cho thấy nếu so với năm 2023, những lo ngại xuất phát từ việc sử dụng AI đang tăng lên. Trong bối cảnh này, 81% người cũng cho rằng Australia nên ban hành quy định để kiểm soát việc phát triển AI.

Việt Nga/VOV-Australia
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