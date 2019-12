Người dân Australia quyên tiền cứu gấu túi trước thảm họa cháy rừng

Mục tiêu ban đầu của quỹ này chỉ là quyên góp 25.000 AUD để chăm sóc gấu túi (koala) và các loài động vật hoang dã bị ảnh hưởng do cháy rừng.

Cứu hộ koala. Ảnh: Pinterest.

Quỹ cứu trợ Go Fund Me do Bệnh viện Koala Port Macquarie thành lập vào tháng 10 vừa qua đã quyên góp được số tiền kỷ lục trong lịch sử Australia, lên đến 2,1 triệu AUD từ người dân trên khắp Australia và một số nước khác trên thế giới.



Bà Cheyne Flanagan, lãnh đạo bệnh viện cho biết, số tiền này đang được sử dụng để triển khai các dự án bảo tồn động vật, trong đó nhiều điểm cung cấp nước uống cho động vật hoang dã đang được xây dựng tại bang New South Wales.

“Chúng tôi cũng sẽ xây dựng thêm 2 và có thể là 3 cơ sở chăm sóc gấu koala. Số lượng khách đến bệnh viện thăm koala trong 5-6 tuần qua là một hiện tượng. Khoảng 50.000 người đã đến đây trong tháng 11. Mọi người lo sợ sẽ mất gấu koala nên muốn đến cứu chúng”, bà Flanagan nói.

Thảm họa cháy rừng tại 5 bang Australia từ tháng 9 đến nay đã thiêu rụi hơn 4 triệu hécta đất rừng và tàn phá môi trường sống chính của gấu túi koala. Những người bảo vệ động vật ước tính, khoảng 2.000 gấu túi đã chết trong các vụ cháy rừng thảm khốc ở bang New South Wales trong năm nay.

Bệnh viện Koala Port Macquarie được thành lập năm 1973 tại bang New South Wales. Đây là cơ sở phục hồi chức năng đầu tiên của Australia dành cho động vật có vú. Bệnh viện có các chuyên gia giỏi nhất Australia về chăm sóc sức khỏe gấu koala và hiện đang điều trị khoảng 70 con gấu túi bị thương do cháy rừng./.