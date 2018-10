Người dân đau buồn tưởng nhớ nữ nhà báo Bulgaria bị sát hại tàn bạo

Một người phụ nữ đặt hoa cạnh chân dung nữ phóng viên truyền hình Viktoria Marinova vừa mới bị sát hại dã man ở Bulgaria. Hàng trăm người chờ đợi đến lượt mình trong lễ thắp nến cầu nguyện cho nữ nhà báo xấu số Marinova, tổ chức tại thành phố Ruse, Bulgaria vào tối 8/10. Hiện trường vụ án mạng Marinova. Các điều tra viên đang xác định xem liệu vụ sát hại này là ngẫu nhiên, hay do đời tư hoặc do công việc báo chí của cô. Xe cảnh sát tại hiện trường. Cảnh sát đã thu thập được một số mẫu ADN. Marinova là nhà báo chuyên điều tra về tham nhũng. Cận cảnh chân dung nữ nhà báo Marinova (ảnh: Facebook). Công tố viên trưởng Sotir Tsatsarov nói: “Chúng tôi không loại trừ đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên, cũng không loại trừ đây là một âm mưu đã chuẩn bị trước”. Một người đàn ông chăm chú thắp nến bên di ảnh của nữ nhà báo Bulgaria. Thắp nến xếp thành hình trái tim tưởng nhớ Viktoria Marinova. Di ảnh Marinova được mang đến sự kiện thắp nến cùng với di ảnh nữ nhà báo Nga Anna Politkovskaya (phía trước), người bị sát hại vào năm 2016. Rất nhiều người dân đã tụ tập tại đài tưởng niệm Tự Do ở Ruse vào tối 8/10 và cả ở thủ đô Sofia để tưởng nhớ nữ nhà báo bị sát hại. Đây là lễ thắp nến tưởng niệm Marinova ở Sofia. Ủy ban châu Âu (EC) đăng tải thông điệp sau lên mạng Twitter: “Không có dân chủ nếu thiếu tự do báo chí.... Chúng tôi mong chờ một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ càng để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”. Thi thể của nhà báo Marinova được tìm thấy bên trong một công viên gần sông Danube ở thành phố Ruse, Bulgaria, vào hôm 6/10. Các công tố viên cho hay, nữ nhà báo truyền hình Viktoria Marinova (30 tuổi) đã bị hiếp dâm, đánh đập và làm cho ngạt thở đến chết. 0b156dee3fd5ada434d0d262a1ad9e54/5bc14a78/2018_10_09/1bk6qYJmfyo/nu_nha_bao_Bulgaria_bi_sat_hai_dieu_tra_hien_truong.mp4

Một người phụ nữ đặt hoa cạnh chân dung nữ phóng viên truyền hình Viktoria Marinova vừa mới bị sát hại dã man ở Bulgaria. Hàng trăm người chờ đợi đến lượt mình trong lễ thắp nến cầu nguyện cho nữ nhà báo xấu số Marinova, tổ chức tại thành phố Ruse, Bulgaria vào tối 8/10. Hiện trường vụ án mạng Marinova. Các điều tra viên đang xác định xem liệu vụ sát hại này là ngẫu nhiên, hay do đời tư hoặc do công việc báo chí của cô. Xe cảnh sát tại hiện trường. Cảnh sát đã thu thập được một số mẫu ADN. Marinova là nhà báo chuyên điều tra về tham nhũng. Cận cảnh chân dung nữ nhà báo Marinova (ảnh: Facebook). Công tố viên trưởng Sotir Tsatsarov nói: “Chúng tôi không loại trừ đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên, cũng không loại trừ đây là một âm mưu đã chuẩn bị trước”. Một người đàn ông chăm chú thắp nến bên di ảnh của nữ nhà báo Bulgaria. Thắp nến xếp thành hình trái tim tưởng nhớ Viktoria Marinova. Di ảnh Marinova được mang đến sự kiện thắp nến cùng với di ảnh nữ nhà báo Nga Anna Politkovskaya (phía trước), người bị sát hại vào năm 2016. Rất nhiều người dân đã tụ tập tại đài tưởng niệm Tự Do ở Ruse vào tối 8/10 và cả ở thủ đô Sofia để tưởng nhớ nữ nhà báo bị sát hại. Đây là lễ thắp nến tưởng niệm Marinova ở Sofia. Ủy ban châu Âu (EC) đăng tải thông điệp sau lên mạng Twitter: “Không có dân chủ nếu thiếu tự do báo chí.... Chúng tôi mong chờ một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ càng để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”. Thi thể của nhà báo Marinova được tìm thấy bên trong một công viên gần sông Danube ở thành phố Ruse, Bulgaria, vào hôm 6/10. nữ nhà báo truyền hình Viktoria Marinova (30 tuổi) đã bị hiếp dâm, đánh đập và làm cho ngạt thở đến chết. Các công tố viên cho hay,truyền hình Viktoria Marinova (30 tuổi) đã bị hiếp dâm, đánh đập và làm cho ngạt thở đến chết.