Người dân New York ngủ ở Times Square để gây quỹ cho người vô gia cư

Đường phố vào tháng 12 tại Times Square (Quảng trường Thời đại) tràn ngập những đồ trang trí lấp lánh, các diễn viên trong trang phục ông già Noel tạo dáng chụp ảnh với khách du lịch, những bản nhạc Giáng sinh ngân vang khắp mọi nơi.

Nhiều người cùng gia đình nằm trên bìa các tông và trong túi ngủ, ngủ qua đêm tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: Getty Images

Nhưng có một hình ảnh khác đáng chú ý đối với những người đến thăm Theatre District, khu tập trung các nhà hát Broadway tại New York vào tối thứ Bảy 7/12. Nhiều người cùng gia đình nằm trên bìa các tông và trong túi ngủ, ngủ qua đêm tại Quảng trường Thời đại.

“Tôi sợ chuột. Nhưng chúng tôi muốn cảm nhận những gì người vô gia cư đã trải qua và việc này cũng giúp gây quỹ từ thiện”, Jeanette Guzman, đến từ quận Queens, tới ngủ ở Quảng trường Thời đại cùng cả gia đình, trả lời The Independent.

The World Big Sleep Out là sự kiện được tổ chức thường niên, đem lại nhận thức cho 100 triệu người vô gia cư và người di cư trên toàn thế giới, đồng thời cũng giúp quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương và quốc tế. Năm nay, sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia, trong đó có những người nổi tiếng trên khắp thế giới như diễn viên Helen Mirren và Will Smith.

Những người tham gia sự kiện tập trung ở Manhattan và trải qua một đêm trong thời tiết băng giá, dưới ánh đèn đường. Họ được cung cấp túi ngủ, mặc bên trong nhiều lớp quần áo ấm. Tuy nhiên, trải nghiệm này không giống với những gì mà 60.000 người vô gia cư trong thành phố phải chịu đựng mỗi đêm.

Jumaane Williams, nhân viên hành chính công của thành phố New York, tham gia sự kiện này và nói với mọi người rằng, có nhà ở là một trong những quyền của con người: “Nếu các bạn nhìn xung quanh thành phố New York, có rất nhiều căn hộ cao cấp bỏ trống mà chúng tôi không cần đến, trong khi đó vẫn có 60.000 người vô gia cư”.

Jumaane cho biết thêm, nhiều người cho rằng “thật phô trương” khi ngủ ở ngoài đường một đêm, tuy nhiên, điều này đang giúp gây quỹ để cải thiện tình trạng vô gia cư, một vấn đề nổi cộm ở thành phố New York trong những năm gần đây. Theo cáo báo, số người vô gia cư có thể tăng thêm 5.000 người vào năm 2022.

Sự kiện The World Big Sleep Out (Ngủ ngoài trời) được sáng lập bởi Josh Littlejohn, ông khởi xướng chiến dịch này như một phần trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng vô gia cư ở Edinburgh, Scotland. Littlejohn trả lời The Independent rằng ông quyết định tổ chức sự kiện sau khi một người đàn ông vô gia cư tới quán cà phê của ông ở thủ đô thành phố để tìm việc làm.

Ý tưởng của ông Littlejohn đã được lan rộng. Ông tìm sự hỗ trợ từ một chuỗi các quán ăn và họ đã quyên góp toàn bộ lợi nhuận cho mục đích xã hội và chiến dịch “Ngủ ngoài trời” của ông.

Một ngày nọ, ông quyết định gọi cho bộ phận quản lý của các công viên tại thành phố New York để xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện “Ngủ ngoài trời” tại Big Apple (biệt danh cho thành phố New York). Sau cuộc gặp gỡ với cựu nhân viên của cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, ông hy vọng sự kiện của mình sẽ được thông qua. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tượng tưởng rằng thành phố New York sẽ cấp giấy phép cho sự kiện “ngủ ngoài trời” ở Quảng trường Thời đại. “Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng, họ đã đồng ý phong tỏa toàn bộ đoạn đường tại Quảng trường Thời đại để chúng tôi tổ chức sự kiện”, ông Littlejohn cho biết.

Sự kiện The World Sleep Out được tổ chức nhằm quyên góp 50 triệu USD (tương đương 38 triệu bảng Anh) cho các tổ chức từ thiện bao gồm Quỹ Malala, Viện Vô gia cư toàn cầu và nhiều nơi khác. Ông Littlejohn cũng đã thành lập một tổ chức từ thiện mới có tên World’s Big Sleep Out Trust. Tất cả các khoản quyên góp ở Mỹ được quản lý bởi tổ chức UNICEF tại Mỹ.

Mặc dù tổng số tiền quyên góp chưa được thống kê, ông Littlejohn cho rằng Quảng trường Thời đại đã giúp tổ chức sự kiện The World Sleep Out lớn nhất trong năm 2019./.