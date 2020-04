Người hay lo lắng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường?

Dịch Covid-19 đang lây lan nhanh trên khắp thế giới, trong đó những người có sức khỏe yếu, sức đề kháng thấp hay có bệnh lý nền là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, đồng thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Để đối phó với dịch Covid-19, chuyên gia y tế Australia đã có một số lời khuyên hữu ích để người dân nói chung và nhất là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao chủ động tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa dịch bệnh.



Giáo sư Marc Pellegrini. Ảnh: Viện nghiên cứu y học Walter Eliza Hall

Theo các chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu y học Walter Eliza Hall, tại Australia, các nhóm đối tượng dễ bị nhiễm Covid-19 bao gồm người già và trẻ nhỏ. Người già có hệ miễn dịch kém trong khi đó hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện để có thể ngăn chặn virus xâm nhập. Những người bị suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng thuốc ức chế hệ miễn dịch như người bị viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa chất và những người đã ghép tạng cũng là đối tượng dễ mắc Covid-19.

Ngoài ra, những người mắc các bệnh lý nền như bệnh về tim, phổi, tiểu đường hoặc bị nhiễm trùng đồng thời, chẳng hạn như đang mắc cúm cũng dễ nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, những người hay lo lắng cũng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường bởi khi lo lắng hay căng thẳng thần kinh thì nồng độ adrenaline và cortisol trong cơ thể sẽ tăng và ảnh hưởng đến khả năng làm việc của hệ miễn dịch.

Giáo sư Marc Pellegrini, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Viện Nghiên cứu y học Walter Eliza Hall cho biết, con người có thể ngăn ngừa được các bệnh truyền nhiễm là do có hệ miễn dịch đủ sức chống đỡ với các loại virus gây bệnh. Để có được hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn chặn các loại virus mới và nguy hiểm như Sars-CoV-2 gây bệnh Covid-19 xâm nhập cơ thể thì sử dụng vaccine là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay. Tuy vậy, trong khi chưa thể sớm có vaccine ngừa Covid-19 thì việc giữ cho hệ miễn dịch đảm bảo đủ sức khỏe và khả năng chống chọi với dịch bệnh là phương án rất cần thiết vào thời điểm này.

Cũng theo Giáo sư Pellegrini, để tăng cường sức đề kháng cho hệ miễn dịch, điều quan trọng là cần bổ sung dinh dưỡng để cho tim, phổi và thận của mỗi người thật khỏe mạnh. Mọi người có thể sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau nhưng cần tránh các loại đồ ăn chế biến sẵn và đồ ăn có hàm lượng đường cao.

Giáo sư Clare Collin. Ảnh: Viện nghiên cứu y học Hunter

Theo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng thuộc Đại học Newcastle, tại thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể là rất quan trọng. Giáo sư Clare Collins cho rằng không có loại thực phẩm nào có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch một cách kỳ diệu mà quan trọng là cần đảm bảo vừa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Cơ thể cần được cung cấp đủ các chất bao gồm các loại Vitamin A-B-C-D-E, sắt, kẽm… Những vi chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các loại tế bào khác nhau cho hệ thống miễn dịch.

Các chuyên gia cho rằng việc uống bổ sungVitamin là không cần thiết, trừ một số trường hợp như bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán thiếu chất dinh dưỡng, hoặc những người ăn kiêng do đang mang thai hoặc được chẩn đoán mắc bệnh có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng như xơ nang hoặc rối loạn đường ruột. Giáo sư Collins cũng cho biết, hiện có nhiều người cho rằng Vitamin C có khả năng giúp cơ thể ngăn ngừa Sars-CoV-2, tuy nhiên cho đến nay chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc bổ sung Vitamin C có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng hoặc hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp.

Đáng chú ý, theo Giáo sư Pellegrini, tập thể dục thường xuyên không những có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cho tim và phổi khỏe mạnh. Hiện có rất nhiều cách để tập thể dục tùy vào điều kiện thời gian, không gian và tài chính của mỗi người.

Tuy nhiên, trong mùa dịch bệnh hiện nay, những người bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện để nâng cao khả năng sức khỏe thì cần chú ý vấn đề cường độ và thời gian để cơ thể quen dần với các hoạt động mới. Bởi tập thể dục quá sức hoặc đột ngột sẽ khiến cơ thể mất đi một khối lượng năng lượng lớn chuyển đến cho các cơ, trong khi hệ miễn dịch sẽ thiếu hụt năng lượng để duy trì hoạt động. Và đây là thời điểm cơ thể dễ bị nhiễm trùng và mắc các bệnh do virus./.

Hữu Tiến/VOV-Australia