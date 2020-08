Người Hồi giáo trên thế giới đón lễ Eid al-Adha theo “cách mới”

Với dân số hơn 210 triệu người, Pakistan là quốc gia đông dân thứ 6 thế giới và có số lượng người Hồi giáo lớn thứ 2 thế giới sau Indonesia. Khoảng 97% người Pakistan là người Hồi giáo, do đó, lễ Eid al-Adha được tổ chức long trọng hàng năm tại quốc gia này. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bùng phát do đó người dân hay các địa điểm tổ chức cầu nguyện cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch chặt chẽ.

Ảnh minh họa: Reuters

Anh Sohail Amed Khan- một người dân Karachi cho biết, nhiều nơi tổ chức các hoạt động cầu nguyện trực tuyến. Tại những địa điểm tổ chức cầu nguyện tập thể cũng đưa ra các hướng dẫn y tế chặt chẽ.

“Khi tôi rời nhà sáng nay, tôi đã phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như vệ sinh tay chân sạch sẽ, đeo khẩu khang, vệ sinh thảm cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đều tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn theo yêu cầu của chính phủ”.

Tại đền thờ Jama Masjid của Ấn Dộ, số lượng người tham gia cầu nguyện giảm đáng kể so với những năm trước do dịch Covid-19 nhưng con số cũng lên tới hàng nghìn người. Tất cả những người tham gia đều đứng theo đúng giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tránh các hành động ôm nhau sau khi cầu nguyện.

Học giả Ấn Độ Mufti Mukarram Ahmad cho biết: “Năm nay ít có địa điểm cầu nguyện đông người vì Covid-19. Những người tham gia tuân thủ việc đeo khẩu trang và đứng đúng quy định. Tôi nghĩ mọi việc đều ổn và người dân đều có ý thức cao”.

Một sự kiện quan trọng khác của người Hồi giáo đang diễn ra là lễ hành hương Haji. Lễ hành hương hàng năm quan trọng nhất của người Hồi giáo này năm nay diễn ra chỉ thưa thớt với 1.000 người, so với 2 triệu người dồn kín các ngả đường tới Mecca như mọi năm. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, các tín đồ từ nước ngoài bị cấm dự lễ Haji.

Quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông của Saudi Arabia Bin abdullah Al Qasabi cho biết: “Số người tham gia lễ hành hương giảm do dịch Covid-19. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được áp dụng nhằm đảm bảo một lễ Hajj an toàn cho mọi tín đồ. Điều này đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp y tế nghiêm ngặt nhất, đảm bảo sự giãn cách xã hội”.

Đại dịch Covid-19 đang cướp đi mạng sống của hàng nghìn người, đẩy cuộc sống của người dân thế giới vào cảnh cùng cực với những tác động về dài hạn. Ý thức được trách nhiệm trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người khác, người dân Hồi giáo thế giới đang tìm những cách mới để không bỏ lỡ các hoạt động trong những ngày lễ quan trọng của mình, với hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thế giới giữa đại dịch./.