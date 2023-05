Theo một tuyên bố từ phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế của NATO ở Kosovo, sứ mệnh mới là tăng cường sự hiện diện của mình tại bốn đô thị phía bắc Kosovo sau những diễn biến cẳng thẳng mới đây tại khu vực. Các binh sĩ NATO đã lập hàng rào an ninh xung quanh bốn tòa thị chính ở phía bắc Kosovo.

Người Serb ở Kosovo đụng độ với lực lượng NATO ở các thành phố phía Bắc. Nguồn AA.

Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài khu đô thị Zvecan do người Serb quản lý ở phía bắc Kosovo và cấm các thị trưởng người Albania mới đắc cử vào ba tòa nhà của thành phố. Trong một tuyên bố, lực lượng an ninh cho biết những người biểu tình đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh trước tòa thị chính thậm chí là đã phải sử dụng hơi cay và pháo sáng để giải tán đám đông. Tuy nhiên, người biểu tình cũng phản đối và đáp trả lực lượng chức năng bằng các vật cứng như đá và gậy…

Theo truyền thông địa phương, một số người đã bị thương sau vụ đụng độ và đang được điều trị tại trung tâm ý tế ở Zvecan, với những người bị thương nặng hơn đã được chuyển đến bệnh viện ở Kosovska Mitrovica.

Đây là cuộc biểu tình thứ hai được tổ chức trong 4 ngày trở lại đây. Trước đó, vào thứ Sáu, người Serb đã tập trung tại đô thị Zvecan để ngăn các thị trưởng người Albania mới đắc cử nhận nhiệm vụ. Nhóm người Serbia biểu tình cũng cho biết muốn cả hai thị trưởng mới phải từ chức và rời khỏi văn phòng.

Tháng trước, cộng đồng người Serb ở Kosovo đã tẩy chay các cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Sau cuộc bầu cử, Liên minh châu Âu cũng cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu thấp sẽ không mang lại một giải pháp chính trị lâu dài. Khi căng thẳng gia tăng trong khu vực, người Serb ở Kosovo cũng đã kêu gọi tổng thống Vucic tạm dừng quá trình đối thoại đang diễn ra nhằm bình thường hóa quan hệ với Kosovo.

Hiện cả NATO và Liên minh châu Âu đều lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế. Liên minh châu Âu và Mỹ đã tăng cường hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa Kosovo-Serbia trong thời gian qua, cũng như quan ngại sự bất ổn của khu vực trong khi xung đột Nga – Ukraine vẫn còn diễn ra khá phức tạp. Liên minh châu Âu cũng đề nghị Serbia và Kosovo phải bình thường hóa quan hệ trước khi thúc đẩy ý định gia nhập khối này./.