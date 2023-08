Nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu do xung đột đang leo thang

Trước nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí đặt tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói do xung đột gây ra làm trung tâm chương trình nghị sự của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thống nhất quyết tâm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và các nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng này.

Gần 350 triệu người tại 79 quốc gia đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực (Ảnh: WFP)

Hiện có gần 350 triệu người tại 79 quốc gia đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực, thường xuyên hoặc trầm trọng hơn do xung đột vũ trang.

Phát biểu trong phiên họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken, nước chủ tịch luân phiên tháng 8, cũng khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu quay lại thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn của Ukraine sang Biển Đen.

"Tất nhiên, trong trường hợp quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng mọi người có thể xuất khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm của họ một cách tự do và an toàn, bao gồm cả Nga”, ông Blinken nhấn mạnh.

Trước đó, Nga đã từ bỏ thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen ký kết hồi tháng 7 năm ngoái do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm đối phó với nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Việc thỏa thuận sụp đổ đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực của nhiều quốc gia có thu nhập thấp đang phải vật lộn với nạn đói và khủng hoảng kinh tế, đặc biệt tại châu Phi.

Liên quan đến vai trò của Nga, nước này vẫn khẳng định sẵn sàng thay thế Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang châu Phi trên cả cơ sở thương mại và viện trợ để đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực này. Nga cũng khẳng định, chưa bao giờ coi châu Phi, châu Á hay châu Mỹ Latinh là không gian để trục lợi như các cáo buộc của Mỹ và phương Tây.