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Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần ở tuổi 90

Thứ Hai, 14:44, 26/10/2026
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VOV.VN - Hôm 26/10, đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) ra thông báo cho biết nguyên Thủ tướng nước này Fukuda Yasuo đã từ trần vào ngày 22/10 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo không chỉ được đánh giá là nhân vật đóng góp to lớn cho sự phát triển của Nhật Bản, mà còn là chính trị gia rất có thiện cảm với Việt Nam, với những cống hiến rõ nét, không ngừng nghỉ cho việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ông sinh năm 1936 tại tỉnh Gunma, từng nắm giữ các trọng trách như Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2000 đến năm 2004, Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008.

nguyen thu tuong nhat ban fukuda yasuo tu tran o tuoi 90 hinh anh 1
Cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo. Ảnh: Jiji Press

Tháng 11/2007, khi đang là Thủ tướng Nhật Bản, ông đã hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và hai bên đã công bố Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Đây được coi là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt – Nhật.

Ngay cả sau khi thôi chức vụ Thủ tướng Nhật Bản, ông vẫn tiếp tục những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam, trong đó có cả các cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, và nhận được sự cám ơn chân thành từ phía Việt Nam.

Tại các sự kiện liên quan đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam năm 2023, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước, khi khẳng định "mối quan hệ giữa hai quốc gia là sự kết hợp hài hòa giữa nhu cầu và khả năng cung ứng của mỗi bên".

Ngay trước khi từ trần, ông vẫn được biết tới với vai trò Cố vấn tối cao của Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi – một sự kiện mang tính biểu tượng cho mối quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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