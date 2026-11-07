Tòa án Luxembourg bác bỏ quyết định từ chối giải phóng chứng khoán của một doanh nghiệp Nga và các khách hàng không thuộc diện trừng phạt, mở ra cơ hội pháp lý cho các nhà đầu tư có tài sản bị phong tỏa tại Liên minh châu Âu (EU).

Theo phán quyết được đưa ra tuần trước, Tòa án Hành chính Luxembourg xác định Bộ Tài chính nước này đã từ chối không đúng quy định yêu cầu giải phóng chứng khoán của một doanh nghiệp Nga và các khách hàng có tài sản được lưu ký thông qua Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD). Quyết định này được xem là một bước tiến pháp lý quan trọng đối với các nhà đầu tư Nga có tài sản bị phong tỏa tại EU kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.

Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU. Ảnh minh họa: Reuters.

NSD bị EU đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 6/2022, khiến chứng khoán được lưu ký thông qua tổ chức này bị phong tỏa tại các trung tâm lưu ký ở châu Âu.

Tranh chấp pháp lý tập trung vào điều khoản miễn trừ cho phép thực hiện các khoản thanh toán theo hợp đồng được ký trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Giới chức Luxembourg cho rằng điều khoản này chỉ áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền, không bao gồm chứng khoán.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ cách giải thích trên, khẳng định khái niệm “thanh toán” không chỉ giới hạn ở tiền mặt mà còn có thể bao gồm việc hoàn trả chứng khoán cho chủ sở hữu.

Do doanh nghiệp Nga và các khách hàng liên quan không nằm trong danh sách trừng phạt tại thời điểm Bộ Tài chính Luxembourg bác đơn yêu cầu vào tháng 9/2023, tòa án kết luận quyết định từ chối giải tỏa tài sản là không phù hợp với quy định miễn trừ.

Phán quyết có thể tạo cơ sở để các nhà đầu tư khác của Nga khiếu kiện, yêu cầu xem xét lại việc phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc chứng khoán được tự động giải phóng. Mọi giao dịch chuyển nhượng vẫn phải tuân thủ các biện pháp trừng phạt hiện hành của EU, trong đó có yêu cầu tiếp tục phong tỏa các khoản phí trả cho NSD.

Tòa án không công bố danh tính doanh nghiệp Nga và các khách hàng liên quan. Vụ kiện chỉ liên quan đến tài sản đầu tư tư nhân, không bao gồm dự trữ quốc gia của Nga bị phong tỏa tại EU, đồng thời không làm thay đổi cơ chế trừng phạt chung của khối.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/11, báo Helsingin Sanomat đưa tin Phần Lan đã tạm dừng các thủ tục tịch thu mới đối với tài sản nhà nước Nga theo quyết định của Tòa Phúc thẩm Helsinki, trong khi chờ xem xét đơn kháng cáo hoặc có chỉ thị tiếp theo. Các tài sản đã bị tịch thu trước đó vẫn chịu những hạn chế hiện hành.

Từ năm 2024, Phần Lan đã tịch thu tài sản Nga trị giá hơn 40 triệu euro theo yêu cầu của tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz. Doanh nghiệp này đang tìm cách thực thi phán quyết trọng tài buộc Moscow bồi thường hàng tỷ USD liên quan đến những tài sản bị mất tại Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo năm 2014.

Động thái của Phần Lan diễn ra sau khi một tòa án tại La Hay, Hà Lan, xác định hội đồng trọng tài ban đầu không có thẩm quyền đối với một phần tài sản thuộc yêu cầu bồi thường.

Khoảng 210 tỷ euro (236 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa tại EU kể từ năm 2022, phần lớn được lưu giữ tại tổ chức thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở ở Bỉ. EU đã sử dụng khoản lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, khối vẫn chưa tiến tới tịch thu hoàn toàn tài sản gốc do lo ngại những hệ quả pháp lý. Moscow nhiều lần phản đối việc sử dụng lợi nhuận cũng như các đề xuất tịch thu tài sản bị phong tỏa, coi đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu.