English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Trung Quốc

Thứ Bảy, 20:54, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều, củng cố ý nguyện hữu hảo của người dân, vừa làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung.


Hôm nay (24/10), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un đã không được cả Trung Quốc và Triều Tiên thông báo trước.

Trong một bản tin đăng tối nay (24/10), Tân Hoa xã cho biết, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Đan Đông, đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Sáng cùng ngày, ông Vương Hộ Ninh đã đón ông Kim Jong Un tại quảng trường Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều, đồng thời tháp tùng ông đặt lẵng hoa tại Tháp tưởng niệm. Ông Kim Jong Un đã thăm quan bảo tàng, xem các hiện vật và tư liệu lịch sử tái hiện cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Trung Quốc và cuộc đấu tranh chung giữa các lực lượng Trung Quốc và Triều Tiên. Ông cũng trao tặng bảo tàng một bức ảnh lịch sử có kèm dòng lưu bút của ông.

nha lanh dao trieu tien kim jong un tham trung quoc hinh anh 1
Ông Vương Hộ Ninh tháp tùng ông Kim Jong Un đặt lẵng hoa tại Tháp tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong cuộc gặp song phương, ông Vương Hộ Ninh cho biết, chuyến thăm đặc biệt của Tổng Bí thư Kim Jong Un tới Đan Đông diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều, đã cho thấy sự trân trọng của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên đối với tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều, củng cố ý nguyện hữu hảo của người dân, vừa làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung.

Ông cho biết, tháng 9/2025 và tháng 6/2026, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Kim Jong Un đã thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử, đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên bước vào một thời kỳ lịch sử mới.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên kiên định thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước; lấy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa chung làm sợi dây liên kết để tiếp tục nâng tầm và phát triển quan hệ Trung - Triều.

Theo ông, nhân dịp khánh thành cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, hai bên cần mở rộng trao đổi nhân sự và hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi và phối hợp chiến lược, nhằm tạo dựng môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định cho việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhờ ông Vương Hộ Ninh chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đồng thời chúc Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX thành công tốt đẹp. Ông cho biết, chuyến thăm tới Đan Đông lần này là để tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc, qua đó bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng của Triều Tiên đối với những người anh hùng kháng Mỹ viện Triều.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh, chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới Triều Tiên vào tháng 6 năm nay đã thể hiện sự coi trọng cao độ đối với quan hệ hai nước, đồng thời trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ song phương.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết “Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên - Trung Quốc”, ông Kim Jong Un đã bày tỏ cảm ơn trước sự ủng hộ và giúp đỡ lâu dài của Trung Quốc dành cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên, đồng thời khẳng định triển vọng hợp tác rộng mở giữa hai bên trong tương lai.

Ông Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác thực chất, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, ông Vương Hộ Ninh đã cùng ông Kim Jong Un đến thăm một nhà máy ô tô ở Đan Đông và tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên rời Đan Đông tại cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục. Ông Vương Nghị cũng tham gia các hoạt động này.

Thành phố Đan Đông nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Hồi đầu tháng, hai nước đã chính thức mở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ tại khu vực này, nhằm khôi phục hoạt động thương mại song phương vốn đã bị đình trệ suốt nhiều năm do đại dịch Covid-19.

Cây cầu mới trên sông Áp Lục cũng vừa chính thức thông xe hôm 15/10. Đây là cây cầu dây văng có 4 làn xe chạy theo cả hai hướng. Phần kết cấu chính đã hoàn thành từ năm 2014, tuy nhiên mới chỉ được đưa vào hoạt động sau 12 năm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự
Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự

VOV.VN - Sau vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào hôm 21/9 khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương, Hàn Quốc vẫn đang đẩy mạnh hoạt động điều tra và tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc đối với CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự

Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự

VOV.VN - Sau vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào hôm 21/9 khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương, Hàn Quốc vẫn đang đẩy mạnh hoạt động điều tra và tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc đối với CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp.

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới
Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới

VOV.VN - Việc bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thị sát công trình xây dựng các công sự biên giới gần đường phân giới quân sự liên Triều đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận các nước liên quan, với những nhận định trùng khớp.

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc
Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 22/10 tuyên bố sẽ đặt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới hai nước trong vài ngày tới. Nước này đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang nếu Hàn Quốc tiếp tục những hành động bị cho là can thiệp.

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 22/10 tuyên bố sẽ đặt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới hai nước trong vài ngày tới. Nước này đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang nếu Hàn Quốc tiếp tục những hành động bị cho là can thiệp.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả”

VOV.VN - Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi liên tục xuất hiện các màn chỉ trích lẫn nhau thông qua các kênh chính thống.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ