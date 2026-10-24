Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Trung Quốc



Hôm nay (24/10), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un đã không được cả Trung Quốc và Triều Tiên thông báo trước.

Trong một bản tin đăng tối nay (24/10), Tân Hoa xã cho biết, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Đan Đông, đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Sáng cùng ngày, ông Vương Hộ Ninh đã đón ông Kim Jong Un tại quảng trường Nhà tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều, đồng thời tháp tùng ông đặt lẵng hoa tại Tháp tưởng niệm. Ông Kim Jong Un đã thăm quan bảo tàng, xem các hiện vật và tư liệu lịch sử tái hiện cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Trung Quốc và cuộc đấu tranh chung giữa các lực lượng Trung Quốc và Triều Tiên. Ông cũng trao tặng bảo tàng một bức ảnh lịch sử có kèm dòng lưu bút của ông.

Ông Vương Hộ Ninh tháp tùng ông Kim Jong Un đặt lẵng hoa tại Tháp tưởng niệm kháng Mỹ viện Triều. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong cuộc gặp song phương, ông Vương Hộ Ninh cho biết, chuyến thăm đặc biệt của Tổng Bí thư Kim Jong Un tới Đan Đông diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều, đã cho thấy sự trân trọng của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên đối với tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều, củng cố ý nguyện hữu hảo của người dân, vừa làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung.

Ông cho biết, tháng 9/2025 và tháng 6/2026, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Kim Jong Un đã thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử, đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên bước vào một thời kỳ lịch sử mới.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên kiên định thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước; lấy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa chung làm sợi dây liên kết để tiếp tục nâng tầm và phát triển quan hệ Trung - Triều.

Theo ông, nhân dịp khánh thành cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, hai bên cần mở rộng trao đổi nhân sự và hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi và phối hợp chiến lược, nhằm tạo dựng môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định cho việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhờ ông Vương Hộ Ninh chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đồng thời chúc Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX thành công tốt đẹp. Ông cho biết, chuyến thăm tới Đan Đông lần này là để tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc, qua đó bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng của Triều Tiên đối với những người anh hùng kháng Mỹ viện Triều.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh, chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới Triều Tiên vào tháng 6 năm nay đã thể hiện sự coi trọng cao độ đối với quan hệ hai nước, đồng thời trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ song phương.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết “Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên - Trung Quốc”, ông Kim Jong Un đã bày tỏ cảm ơn trước sự ủng hộ và giúp đỡ lâu dài của Trung Quốc dành cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên, đồng thời khẳng định triển vọng hợp tác rộng mở giữa hai bên trong tương lai.

Ông Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác thực chất, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, ông Vương Hộ Ninh đã cùng ông Kim Jong Un đến thăm một nhà máy ô tô ở Đan Đông và tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên rời Đan Đông tại cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục. Ông Vương Nghị cũng tham gia các hoạt động này.

Thành phố Đan Đông nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Hồi đầu tháng, hai nước đã chính thức mở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ tại khu vực này, nhằm khôi phục hoạt động thương mại song phương vốn đã bị đình trệ suốt nhiều năm do đại dịch Covid-19.

Cây cầu mới trên sông Áp Lục cũng vừa chính thức thông xe hôm 15/10. Đây là cây cầu dây văng có 4 làn xe chạy theo cả hai hướng. Phần kết cấu chính đã hoàn thành từ năm 2014, tuy nhiên mới chỉ được đưa vào hoạt động sau 12 năm.